¿Cómo le ha ido al lineup de RD contra Eduardo Rodríguez, el abridor de Venezuela?

El duelo entre República Dominicana y Venezuela este miércoles en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se perfila como el enfrentamiento más esperado del torneo hasta el momento.

Ambos equipos llegan invictos con marca de 3-0 y ya clasificados a los cuartos de final, por lo que el partido definirá quién avanza como líder del Grupo D en Miami.

Desde antes de iniciar el certamen, la fanaticada de ambos países había señalado este duelo como el más atractivo de la primera ronda, y el escenario ahora está servido.

Del lado venezolano, el zurdo Eduardo Rodríguez será el encargado de abrir el encuentro frente a una alineación dominicana que ya tiene historial frente a él en las Grandes Ligas.

Entre quienes mejor le han bateado aparece Fernando Tatis Jr., quien en apenas seis apariciones al plato le ha conectado dos imparables, ambos cuadrangulares, para promedio de .500 y un impresionante slugging de 2.000. Con dos boletos.

También Julio Rodríguez ha tenido éxito ante el zurdo venezolano, con cuatro hits en siete turnos oficiales, incluyendo un jonrón, para promedio de .571 y porcentaje de slugging de 1.143.

Otro que ha tenido resultados positivos es Vladimir Guerrero Jr., quien le batea para .333 producto de cinco imparables en 15 turnos. Aunque todavía no ha conectado cuadrangular frente a Rodríguez, sí ha logrado embasarse con frecuencia en los enfrentamientos entre ambos. Su OBP contra él es de .524.

No todos los dominicanos, sin embargo, han tenido la misma fortuna. Juan Soto no ha podido descifrar al zurdo en sus enfrentamientos previos, al irse sin hits en cuatro turnos oficiales, aunque ha negociado dos boletos.

Manny Machado, por su parte, presenta promedio de .200 frente a Rodríguez, con ocho imparables y un cuadrangular en 40 turnos.

Junior Caminero se ha enfrentado tres veces a Rodríguez sin conectar hit.

Ketel Marte, Austin Wells y Geraldo Perdomo aún no registran enfrentamientos en Grandes Ligas contra el abridor venezolano.

Por Dominicana, el lanzador será el derecho Sandy Alcántara.