Yudelina Mejía le dedica la Medalla al Mérito a su extinta madre Reina García

El reconocimiento más grande que la pesista Yudelina Mejía ha tenido en su vida lo compartió con la persona que más la quiso.

Yudelina, quien en diciembre pasado convirtió en la primera pesista dominicana que de oro en un Campeonato Mundial, sin importar categoría o género, fue una de las damas 22 reconocidas el domingo por el Gobierno con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana.

“Se la dedico a mi madre Reina María García por todo lo que hizo por mí y quien sé que desde el cielo está orgullosa”, manifestó la pesista petromacorisana de 28 años, quien logró la hazaña en la categoría 86 kilogramos.

“Me siento bien, gracias a Dios, que me tomaran en cuenta como una de las jóvenes que está haciendo historia en el país. La verdad es que me sorprendió…no me lo esperaba”, cuya progenitora falleció en 2016.

De igual forma, compartió la distinción con todas las mujeres dominicanas que cada día se esfuerzan para salir adelante en distintas facetas.

En el mundial superior que tuvo lugar en Forde, Noruega, ella conquistó la presea aurífera en arranque con 122 kilos levantados. Además, se colgó plata en envión, con una alzada de 149 en total con 271 kilos.

La estelar integrante de la selección nacional de halterofilia es una de las principales opciones que tiene el país para lograr medallas de oro en los próxi os Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026”.

Yudelina produjo sus declaraciones, vía telefónica a LISTÍN DIARIO, al término de la sesión de entrenamiento de ayer en el Pabellón de Pesas José Joaquín Puello del Complejo Parque del Este.

“La actuación de Yudelina, se enmarca en una hazaña histórica para ella, el deporte y el país en general”, destacó William Ozuna el cuatro de diciembre, día en que la abnegada deportista se casó con la gloria.

“Es un desempeño que celebramos y nos enorgullece por la labor colectiva que se realiza en esta disciplina, desde sus atletas, el cuerpo técnico de la selección, los entrenadores y presidentes de asociaciones provinciales y los directivos de nuestra federación”, enfatizó.