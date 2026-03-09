Ronald Acuña batea de 3-3, incluido su primer HR y Venezuela extiende invicto a tres

Con su boleto ya asegurado a las semifinales, habría sido natural que los jugadores de Venezuela comenzaran a mirar hacia el esperado duelo del miércoles contra República Dominicana.

No así Ronald Acuña Jr., cuya atención estaba completamente puesta en Nicaragua mientras su equipo buscaba preservar su invicto en el Clásico Mundial de Béisbol.

Acuña fue protagonista en cada una de las primeras tres carreras en la victoria de Venezuela por 4-0 sobre Nicaragua en loanDepot park, utilizando su velocidad y poder para encabezar el tercer triunfo del equipo en tres juegos en el Grupo D. Terminó de 3-3 con un jonrón, dos carreras impulsadas, dos anotadas y una base robada.

El resto de la alineación solo conectó dos imparables, ya que los últimos seis bateadores del orden se fueron colectivamente de 0-21. Sin embargo, siete lanzadores venezolanos se combinaron para lanzar la sexta blanqueada en la historia del país en el WBC, empatando con Puerto Rico la mayor cantidad en la historia del torneo.

Ahora viene lo bueno: el muy esperado enfrentamiento contra República Dominicana el miércoles a las 8 p.m. ET, un duelo que definirá quién tendrá que enfrentarse al campeón defensor Japón en los cuartos de final.

Venezuela amplió la ventaja en el tercer inning con el primer jonrón de Acuña en este Clásico, un batazo de 402 pies hacia el jardín derecho-central. Más tarde, su sencillo productor en el quinto episodio puso el juego 3-0; hasta ese momento, los dos hits de Acuña eran los únicos de su equipo.

Nicaragua, de hecho, superó a Venezuela en imparables 7-5, pero continuó teniendo problemas con corredores en posición de anotar, una tendencia que marcó todo su torneo.