Panamá derrota a Canadá y mantiene vivas las esperanzas en el Clásico Mundial

El partido del domingo por la noche Panamá vs Canadá comenzó con un enfrentamiento entre Logan Allen y Logan Allen en el banquillo. Logan Allen, de Panamá, ganó y, bueno, eso resultó ser premonitorio, ya que Panamá —con la espalda contra la pared— siguió su ejemplo, sorprendiendo a Canadá con una remontada dos veces retrasada por la lluvia, 4-3. Panamá pasa a un récord de 1-2 en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol y mantiene vivas sus esperanzas de la ronda eliminatoria. Canadá pasa a 1-1 con la derrota.

Panamá perdió su primer partido del torneo, 3-1, contra Cuba el viernes y sufrió una derrota devastadora el sábado, cuando Darell Hernaiz conectó un jonrón de victoria en la décima entrada para Puerto Rico ante la afición local en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan.

Un día después, parecía que se dirigían hacia otra derrota ajustada. Pero tras ir perdiendo 2-1 tras cinco entradas contra los canadienses, Panamá usó una sexta entrada de tres carreras para darle la vuelta al partido y ponerse por delante definitivamente. Canadá ayudó a impulsar la remontada de Panamá con un error: Josh Naylor dejó caer un lanzamiento fácil del tercera base Abraham Toro para poner corredores en primera y segunda con un out. Miguel Amaya conectó un sencillo con dos outs para llenar las bases. Y entonces apareció un nombre familiar para batear como emergente: Rubén Tejada.

Tejada (nueve temporadas en MLB) se enfrentó a James Paxton de Canadá (11 temporadas en MLB), quien abrió la entrada. Tejada aún no había jugado ningún partido en este torneo, pero el veterano del Clásico Mundial de Béisbol dijo que estaba preparado.

"Por mi parte, tengo que prepararme cuando llegue el momento para hacerlo lo mejor posible", dijo el exjugador de 36 años tras el partido. "Y para ayudar al equipo a ganar. Eso es lo principal."

Mientras el pequeño contingente de fieles panameños coreaba "Rubí, Rubí, Rubí", Tejada resultó victorioso.

El segunda base conectó un sencillo por el centro en una bola 3-2 que impulsó la carrera del empate, y un tiro errático de James Paxton en un relevo permitió que otra carrera anotara, dando la ventaja a Panamá. El primer bateador Enrique Bradfield Jr. siguió inmediatamente con un sencillo impulsor, dando más ventaja a Panamá. Bradfield fue una chispa para el equipo, logrando tres hits y un par de bases robadas.

Sin embargo, los errores definitivamente perjudicaron a Canadá.

"Tienes que jugar limpio", dijo el mánager Ernie Whitt tras la derrota. "No puedes dar outs extra, y lo hemos pagado esta noche."

Cuatro carreras fueron todo lo que Panamá necesitó para un cuerpo de lanzadores excelente de principio a fin. El abridor Jaime Barria permitió un par de carreras en 3 2/3 entradas y fue seguido por 5 1/3 entradas de una carrera del bullpen de Panamá.

Llevado al límite, es una gran victoria para la nación centroamericana que considera al béisbol su deporte número uno. Bradfield, que nació en Estados Unidos pero cuyo padre es panameño, se emocionó tras la victoria, mezclando español con su inglés nativo.

"Significa mucho para mí", dijo el prospecto número 10 de los Orioles. "Nací en Estados Unidos, pero la herencia de mi familia es Panamá. Representar al país, para representar el país, lo es todo para mí. Quiero jugar con fuerza. Lo hago mucho por todo el grupo. Lo hago por el pueblo de Panamá. Eso es justo el problema. Estoy increíblemente orgulloso. Estoy muy feliz, y nada más."