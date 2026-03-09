Millones en el terreno frente a la economía dominicana

El béisbol es una fuente de orgullo de la República Dominicana. No solo por el talento de sus jugadores, sino también por la dimensión económica que ha alcanzado en las Grandes Ligas. Cuando se observan los contratos de varios peloteros dominicanos que participan en el Clásico Mundial, surge una comparación con la economía del país.

Entre los contratos más grandes aparecen varias estrellas. Juan Soto posee un acuerdo de 765 millones de dólares. Vladimir Guerrero Jr. firmó por 500 millones, Manny Machado tiene 350 millones, y Fernando Tatis Jr. firmó un contrato de 340 millones. Julio Rodríguez, hasta 400 millones con incentivos

A ellos se suman otros jugadores dominicanos de Grandes Ligas con contratos importantes: Ketel Marte: 116 millones; Brayan Bello: 55 millones; Camilo Doval: 32 millones; Luis Severino: 67 millones; Sandy Alcántara: 56 millones; Carlos Estévez: 27 millones; Gregory Soto: 13 millones; Cristopher Sánchez: 22 millones 500 mil; Wandy Peralta: 16 millones 500 mil; Dennis Santana: 2 millones; Huascar Brazobán: 1 millón 200 mil; Albert Abreu: 1 millón; Jeremy Peña: aproximadamente 4 millones en su contrato actual; Geraldo Perdomo: 45 millones; Amed Rosario: 2 millones 500 mil; Carlos Santana: 2 millones; Oneil Cruz: alrededor de 3 millones 300 mil; Austin Wells: 800 mil; Agustín Ramírez: 760 mil; Junior Caminero: 760 mil. Total, aproximado: 470 millones 320 mil dólares.

Si se suman todos estos contratos, el total supera aproximadamente 2,900 millones de dólares.

Para comprender la magnitud de esa cifra conviene recordar qué es el Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor total de bienes y servicios que produce un país en un año. Es una medida utilizada para estimar el tamaño de la economía.

El PIB de la República Dominicana ronda aproximadamente 120 mil millones de dólares anuales. Comparado con esa cifra, los contratos de este grupo de peloteros dominicanos representan alrededor de 2.4 % de la economía nacional.

La comparación no pretende exagerar la importancia del deporte frente a la economía. Más bien muestra la dimensión del talento dominicano en el béisbol profesional. Un grupo reducido de atletas ha alcanzado contratos equivalentes a una fracción visible de la riqueza que produce el país.

Detrás de estas cifras hay historias que comenzaron en entornos humildes y con recursos limitados, pero con gran determinación. El béisbol continúa siendo para muchos dominicanos una puerta real hacia una transformación de la vida.