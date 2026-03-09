México noquea 16-0 a Brasil y se prepara para su choque con Estados Unidos

La fábrica eléctrica del Team México ha llegado con fuerza y el enfrentamiento con el Team USA ha comenzado.

Los bates de México estallaron en una paliza acortada por 16-0 en seis entradas sobre Brasil en su segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol el domingo. El ataque está a tope de cara al gran duelo del Grupo B: México invicto contra el invicto Equipo de Estados Unidos el lunes por la noche.

"Ya lo he dicho antes: son un equipo supernatural", dijo el seleccionador de México, Benji Gil, sobre Estados Unidos. "Tienen una plantilla llena de estrellas. Tienen All-Stars, candidatos a MVP, candidatos a Cy Young, Guantes de Oro, Silver Sluggers.

"Pero no se trata de premios. Se trata de ganar un partido."

Julian Ornelas conectó el jonrón que sentenció el partido en la parte baja de la sexta, un jonrón de dos carreras al jardín derecho que terminó el partido según las reglas del WBC porque México ganaba por 15 carreras tras al menos cinco entradas.

"Voy a considerar este jonrón como el más importante de mi carrera hasta ahora", dijo Ornelas. "El hecho de que lleve estos colores en un escenario tan grande le da aún más importancia a ese jonrón."

La victoria de México por 16-0 sobre Brasil igualó el tercer mayor margen de victoria en cualquier partido en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, solo por detrás de la victoria de Corea por 22-2 sobre China en el Clásico de 2023 y la victoria de Estados Unidos por 17-0 sobre Sudáfrica en el Clásico inaugural de 2006. Esto también empató como el mayor número de carreras anotadas de México en cualquier partido del CMB, junto con una victoria por 16-1 sobre Australia en 2009.

Las estrellas mexicanas brillaron contra Brasil, con Daikin Park lleno de aficionados mexicanos: la multitud de 36.380 personas en Houston era un mar de verde, blanco y rojo.

Alejandro Kirk, que regresaba para su segundo Clásico Mundial de Béisbol, asestó el golpe más duro: un jonrón de tres carreras al jardín izquierdo-central profundo que amplió la ventaja de México a 10 en la cuarta entrada.

Jarren Durán también pudo ponerse el sombrero tricolor celebratorio del equipo al conectar su primer jonrón del WBC — mientras su padre se volvía loco en las gradas.

Jonathan Aranda abrió el marcador con un sencillo productor en la primera entrada, luego corrió por las bases para anotar él mismo con un doble de Kirk un bateador después: su casco voló de su cabeza mientras rodeaba la tercera base, se lanzaba al home y enviaba una señal contundente de "seguro" al anticiparse al tiro al plato.

Y Randy Arozarena, el héroe de la semifinal del CMB 2023 de México, se sumó a la acción con un doble y dos carreras anotadas.

Los cuatro jugadores son All-Stars de la MLB. Pero no eran solo ellos. Todos los bateadores titulares de México registraron un hit el domingo. México conectó un total de 16 hits y limitó a Brasil, que aún busca su primera victoria en el WBC, a solo tres.

Ahora llega Estados Unidos, un rival al que México ha superado en el escenario del Clásico Mundial de Béisbol. México ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos países en el CMB, incluyendo en 2023.

"Se ha convertido en una rivalidad cuando quizá nunca debería haber sido una rivalidad", dijo Gil. "Quizá su rival debería ser Japón, la República Dominicana, Puerto Rico. Pero se ha convertido en una rivalidad porque hemos tenido éxito.

"Las entradas se venden rápido, ¿verdad? Es un billete importante. Es una entrada importante, solo como evento deportivo, no solo como partido de béisbol. Es uno de los eventos de béisbol más esperados del año.

"Y mérito del patito feo, que es México, que quizá nunca debió ser su rival. Pero lo hemos conseguido haciendo nuestro trabajo en el campo."

Antes del enfrentamiento del lunes, el entrenador de Estados Unidos, Mark DeRosa, dijo: "Honestamente, creo que tenemos a los 30 mejores jugadores del mundo en ese vestuario."

Gil respondió a eso el domingo.

"¿Tiene a los 30 mejores jugadores del mundo? Creo que la República Dominicana tiene algo que decir al respecto. Creo que Japón también tiene algo que decir al respecto", dijo Gil.

Añadió: "Sabemos que son geniales. Quiero decir, son geniales. Son un gran equipo. Pero vamos a intentar ser un poco mejores. Aunque ganemos por medio punto, lo aceptaremos."