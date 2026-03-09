Japón o Corea del Sur: Uno de ellos será el rival de República Dominicana en cuartos de final

Los caminos conducen a Miami… Shohei Othani y Jung Hoo Lee lo saben.

Cuando la mañana apenas iniciaba en República Dominicana, Corea del Sur le ganó siete carreras por dos a Australia y aseguró su pase a cuartos de final.

Al conseguir la conquista por más de cinco carreras, los surcoreanos ganaron el desempate a frente a los de Oceanía (2-2) y China Taipéi (2-2) y atraparon el último cupo disponible para avanzar a la siguiente fase que ofrecía el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El primero lo tomó Japón, que logró su clasificación después de ganar tres partidos de manera corrida.

La llegada de Corea del Sur a la segunda ronda del evento mundialista significa su vuelta a esa instancia después de 17 años. Por otro lado, los tres veces campeones mundiales nunca han quedado eliminados en fase de grupos o primera ronda.

El último encuentro del Grupo C será entre la tierra del sol naciente y la eliminada República Checa el miércoles 10 de marzo a las 6:00 de la mañana (hora dominicana).

Un posible rival de RD

Según el formato de la justa mundial, los enfrentamientos en cuartos de final serán el primero del grupo C contra el segundo del grupo D y el segundo del Grupo C contra el primero del grupo D, lo mismo aplica para los grupos A y B.

¿Qué significa eso? Bueno, que ambas novenas asiáticas son posibles rivales de República Dominicana, una de las escuadras que está en el grupo D del Clásico Mundial.

Como los quisqueyanos le ganaron a Israel y validaron su pase a cuartos de final, entonces deben esperar al resultado contra Venezuela el miércoles para que se determine quién de los dos gana el grupo y quién pasa de segundo.

Esta sería la primera vez que Corea del Sur o Japón enfrenten a República Dominicana en un Clásico Mundial.

Los partidos de los cuartos de final arrancan el 13 y 14 de marzo y se jugarán en el Daikin Park de Houston (grupo A y B) y el loanDepot Park de Miami (grupo C y D).