En duelo de eliminados, Gran Bretaña concluye su participación con victoria sobre Brasil

Gran Bretaña y Brasil habían quedado eliminados de la contienda en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 antes de saltar al campo el lunes por la tarde en el Parque Daikin. Sin embargo, este partido aún tenía un gran peso para el béisbol en ambos países.

La victoria de Gran Bretaña por 8-1 en su final del Grupo B no solo significó cerrar con broche de oro su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Se trató de mantener el impulso del béisbol británico y asegurar una invitación al próximo Clásico Mundial de Béisbol.

El equipo GB debutó en el Clásico Mundial de Béisbol en 2023 y obtuvo su primera victoria en el Clásico contra Colombia. Regresar en 2026 y no ganar ni un solo partido habría sido un retroceso.

Pero lo que es más importante, ganar este último partido contra Brasil importó por una razón que iba más allá del orgullo: con la victoria, Gran Bretaña ahora está automáticamente inscrita en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Ian Lewis Jr., Matt Koperniak y los co-capitanes del equipo GB Harry Ford y Jazz Chisholm Jr. dieron los mayores éxitos del día (y en realidad, del torneo) para Gran Bretaña.

Lewis atacó primero con un jonrón que empató el juego ante el brasileño Tiago Da Silva en la quinta entrada. Unos bateadores después, Ford conectó el sencillo de la ventaja a la banda opuesta. En la séptima, Koperniak conectó un sencillo decisivo con dos outs y dos carreras para asegurar las carreras de los británicos.

Y Chisholm, el jugador estrella de los Yankees y jugador de Gran Bretaña, puso el broche de oro a la victoria del país con un sencillo de dos carreras con las bases llenas en la octava.

Al terminar como uno de los cuatro mejores equipos del Grupo B, Gran Bretaña puede regresar al próximo Clásico Mundial de Béisbol, con suerte con un crecimiento continuo del programa de béisbol del país, y buscar lograr aún más progreso.

Para Brasil, en cambio, fue una derrota dura. Trece años después de su debut en el Clásico Mundial de Béisbol, el país sigue buscando su primera victoria en el Clásico Mundial.

En un grupo con Estados Unidos, México e Italia, el partido contra Gran Bretaña era su última, y probablemente mejor, oportunidad de conseguir esa victoria en 2026. Y ahora el camino a seguir no será tan fácil.

Como terminó en el último lugar del Grupo B con 0-4, Brasil tiene que pasar por las rondas clasificatorias para regresar al próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Si hay algo que nos puede alentar, es que Brasil logró exactamente eso para lograr ingresar a los dos Clásicos en los que ha participado, avanzando a los torneos de 2013 y 2026 a través de las eliminatorias.

Pero nada está garantizado. En las eliminatorias para los Clásicos de 2017 y 2023 —los dos entre las participaciones de Brasil en el Clásico Mundial de Boxeo—, Brasil fue eliminado sin llegar al cuadro principal.