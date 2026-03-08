Los Tatis y su hazaña de ser primer padre-hijo de RD en jugar en el Clásico

En una tierra fértil en producción de peloteros, que incluye abundantes combinaciones de padre-hijos que han jugado al béisbol, los Tatis alcanzan una hazaña que los diferencia de los demás.

Cuando Fernando Tatis Jr agotó su primer turno el pasado viernes se unió a Fernando Tatis padre como el primer combo de padre-hijo dominicanos en ver acción en el Clásico Mundial de Béisbol.

El mayor de los Tatis había formado parte del plantel quisqueyano que se fue con marca de 1-2 en la segunda versión del certamen efectuado en el 2009. Para la época su vástago contaba con apenas 10 años.

En esa justa, el entonces antesalista se fue en blanco en 4 turnos jugando en dos partidos en la inicial. Ya en la parte final de su carrera de 11 campañas en la gran carpa.

Hoy, 17 años después su hijo Tatis Jr lo emula y es el primer bate de ese gran conjunto dominicano, considerado como una especie de trabuco y que tras su triunfo de este domingo exhibe foja de 2-0.

“Para mí es una gran honra y un hecho de mucha satisfacción el que mi hijo pueda representar a nuestro país en un Clásico Mundial, igual como yo lo hice hace ya varios años”, expresó Tatis padre al Listín Diario.

“De verdad nos enorgullece como familia el que hayamos podido materializarlo”, agregó el expelotero, quien tiene grabado su nombre en los libros con sus dos grand slam en un episodio, el 23 de abril de 1999 y ante el mismo lanzador, Chan Ho Park, de los Dodgers.

Su hijo, Tatis Jr. También valoró el momento que vive en la actualidad y el hecho de estar en un mismo Clásico junto con su progenitor, quien es coach de banca en el equipo que dirige Albert Pujols.

Otros binomios

Otros duetos de dominicanos también han estado en el mismo Clásico, como Moisés y Felipe Alou, de hecho junto con Tatis en el 2009. En que el mayor de los Alou era el dirigente de ese combinado.

Pero el evento nació 50 años después de que Felipe dejara de jugar en 1974. Moisés estuvo activo en 2006 y 2009. También fue gerente en 2013 y 2017.

Tony Peña, era el dirigente dominicano en el 2013 e incluso le correspondió dirigir a su hijo Francisco, quien era cátcher sustituto de Carlos Santana, quien hoy está en su tercer evento.

Otros hijos de ex grandes ligas.

Otros hijos de peloteros en jugar en los Clásicos son Mel Rojas Jr, hijo de Melquiades y quien accionó en el 2017, Jeremy Peña, vástago de Gerónimo y quien jugó en el 2023, Robinson Canó, quien actuó en 2009, 13, 17 y 2023. Su padre José es coach del bullpen y está en su cuarto certamen mundialista.

A este grupo se unen este año Tatis y Vladimir Guerrero Jr. Su padre por diversas razones nunca participó en el Clásico Mundial.