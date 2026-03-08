Soto: En el Clásico pasado teníamos mucho talento, pero la vibra este año se siente diferente”

República Dominicana comenzó con paso firme su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, al sumar dos victorias sin derrotas en los primeros dos compromisos del torneo.

Antes de que iniciara la competencia, ya se percibía la buena química que existía dentro del conjunto quisqueyano.

Ahora, uno de sus principales líderes, Juan Soto, confirmó que ese ambiente es precisamente lo que diferencia al equipo actual del que participó en la edición pasada.

El estelar jardinero aseguró que, aunque el talento siempre ha sido una constante en el conjunto dominicano, este año se percibe algo distinto dentro del clubhouse. “En el clásico pasado teníamos mucho talento, pero en este la vibra se siente diferente”, expresó Soto al hablar sobre el ambiente que se vive dentro del grupo.

Para el toletero, esa unión se refleja en cada momento que comparten los jugadores, ya sea dentro o fuera del terreno.

Soto explicó que el grupo se mantiene unido en todo momento, ya sea durante las prácticas, en los partidos y también en el hotel, lo que considera un elemento clave para el buen desempeño colectivo.

No me saques

Soto también protagonizó uno de los momentos claves en la victoria dominicana sobre los Países Bajos. Con el marcador ampliamente favorable y el juego prácticamente decidido, el dirigente Albert Pujols tenía previsto sustituirlo. Sin embargo, el propio jugador pidió permanecer en el terreno con una intención clara, terminar el partido.

En ese turno, Soto conectó el cuadrangular que selló la victoria por nocaut 12-1 sobre el conjunto neerlandés, evitando así que el equipo tuviera que utilizar más lanzadores del bullpen.

“Pujols me quería sacar ya que teníamos buena ventaja, pero yo le dije que me dejara jugar para así acabar el juego y preservar esos lanzadores para que no tengamos que usar bullpen en el octavo y en el noveno, y gracias a Dios así pasó”, explicó el jardinero.

Sobre Junior Caminero

El bateador también tuvo palabras de elogio para el joven antesalista Junior Caminero, quien también conectó un cuadrangular frente a los “europeos” y continúa demostrando su talento a pesar de ser el más joven del grupo.

Soto destacó la madurez con la que Caminero se maneja dentro del equipo.

“Es un joven muy talentoso. Aunque es el más joven del grupo, se comporta como un veterano. Tiene disciplina, juega duro y mantiene una gran actitud dentro y fuera del terreno”, señaló.

Con marca perfecta de 2-0, República Dominicana mantiene su invicto en el Clásico Mundial de Béisbol.

El próximo compromiso del conjunto dominicano será este lunes frente a Israel, en un partido en el que buscará mejorar su récord a tres triunfos sin derrotas.