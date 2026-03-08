Severino destaca emoción de representar a Dominicana en su primera salida

El lanzador dominicano Luis Soberano expresó su emoción tras su primera salida representando a la República Dominicana, destacando el ambiente intenso del estadio y el respaldo de los fanáticos durante el partido.

Soberano explicó que desde el inicio se sintió cómodo en el montículo y que mantuvo una buena comunicación con el receptor Austin Wells.

Según indicó, ambos trabajaron en la misma página y la clave fue atacar la zona de strike durante toda su presentación.

El derecho señaló que la atmósfera del encuentro se sintió como un juego de postemporada desde el primer lanzamiento hasta el último. Atribuyó esa intensidad al entusiasmo de los aficionados presentes en el estadio.

"Me sentí, ¿sabes?, como un juego de play-off, un juego de play-off desde el primer pichado hasta el último"

También comparó la energía de los seguidores dominicanos con la de los fanáticos de los Yankees, destacando que incluso en pequeños grupos los dominicanos se hacen sentir con fuerza durante todo el juego, animando sin parar.

"Los fanáticos han hecho un tremendo trabajo, no han apoyado demasiado, y como dije anteriormente, espero que sigan así, porque la emoción se siente"

Soberano agregó que su objetivo principal era lanzar entre tres y cuatro entradas sin permitir carreras y mantener al equipo en competencia.*

*Finalmente agradeció el apoyo de los fanáticos dentro y fuera del país, a quienes pidió seguir respaldando al equipo dominicano durante el torneo.