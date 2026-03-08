Miguel Tejada tendrá a cinco pitchers aguiluchos en las prácticas de Bravos de León

Cinco jugadores de las Águilas Cibaeñas estarán en los entrenamientos de los Bravos de León, que tiene de manager al también aguilucho Miguel Tejada, para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), que comienza en el mes de abril.

Tejada comenzó la temporada pasada como coach del equipo, pero terminó dirigiendo y ha sido ratificado como manager nuevamente.

Los cinco aguiluchos que estarán con los Bravos de León en el verano, son todos lanzadores.

El quinteto de brazos amarillos lo integran, Jhordany Mezquita, Deury Carrasco, Nathanael Heredia, Carlos Espinal y Robert Corniel.

Mezquita tuvo una formidable actuación con las Águilas en la temporada pasada, donde tuvo marca de 3-0, con 4 holds y efectividad de 1.26.

El zurdo Mezquita actuó en 13 juegos, con 141 de entradas, solo permitió 8 hits, 2 carreras limpias, únicamente otorgó 2 bases por bolas y ponchó a 17 rivales.

Deury Carrasco actuó en 9 juegos, con una labor de 6.1 de episodios, récord de 0-0, con un hold, aceptó 6 imparables, 3 carreras, 3 transferencias, abanicó a 6 y tuvo efectividad de 4.26.

Carlos Espinal salió al box en 5 ocasiones, con una labor de 4.2 de capítulos, aceptó 8 hits, 3 carreras limpias, una base por bolas, 5 ponches, tuvo un hold efectividad de 5,79 y un WHIP de 1.93.

Nathanael Heredia tuvo una efímera actuación con las Águilas, actuando en 2 partidos, con 2.0 entradas, un hit permitido, no aceptó carreras, ni otorgó transferencia con 3 ponches propinados.

Robert Corniel llegó a las Águilas la temporada pasada, en cambio con los Leones del Escogido, pero el nativo de Tamboril no vio acción con el equipo en la campaña 2025-2026.