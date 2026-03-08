Luis Castillo y Framber Valdez descartados para ingresar al equipo RD en el Clásico Mundial

Antes de iniciar el Clásico Mundial de Béisbol, el gerente general de República Dominicana, Nelson Cruz, había afirmado que el equipo reforzaría su rotación en caso de avanzar de la primera ronda en el torneo a los cuartos de final.

El nombre que señaló fue el del derecho Luis Castillo, quien estaba previsto para integrarse al conjunto en una fase posterior del torneo.

Días después surgió otra posible incorporación. Durante la visita de los Tigres de Detroit a Santo Domingo para enfrentar al seleccionado quisqueyano en dos partidos de exhibición previo al Clásico, el zurdo Framber Valdez dejó abierta la posibilidad de lanzar para el país en caso de que el equipo avanzara a la siguiente etapa.

Sin embargo, ambos planes quedaron descartados.

Cruz informó antes del partido de este domingo frente a Países Bajos que ninguno de los dos lanzadores podrá integrarse al equipo dominicano en el torneo.

El gerente general no ofreció mayores detalles sobre las razones y se limitó a indicar que ambos serpentineros no podrán lanzar con el conjunto.

Castillo viene de una sólida campaña 2025 con los Marineros de Seattle, en la que registró marca de 11-8 con efectividad de 3.54 en 32 aperturas, trabajando 180.2 entradas y ponchando a 162 bateadores.

En el caso de Valdez, lanzó la temporada pasada con los Astros de Houston, acumulando 192 episodios con efectividad de 3.66 y récord de 13-11.

De cara a la actual campaña firmó en enero con los Tigres de Detroit, condición de agente libre que pudo haber influido en su disponibilidad para el Clásico.

Con esas ausencias, podría entonces quedar intacto el cuerpo monticular de Dominicana en el Clásico: Cristopher Sánchez, Luis Severino, Brayan Bello y Sandy Alcántara.

Ni Castillo ni Valdez han participado anteriormente en el Clásico Mundial, por lo que una eventual integración habría significado su debut en la principal competencia internacional del béisbol.

perdomo evoluciona favorablemente

Cruz también ofreció una actualización sobre el estado del campocorto Geraldo Perdomo.

El gerente explicó que el jugador no estuvo en el partido ante Holanda debido a un virus gripal, pero aseguró que su condición no reviste gravedad.

El gerente indicó que el infielder se encuentra mejor y que el cuerpo técnico espera contar con él en la alineación para el compromiso de este lunes ante Israel.