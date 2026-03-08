Japón supera a Australia y se lleva el primer lugar en el Grupo C del Clásico Mundial

Japón no tuvo muchos buenos swings contra el pitcheo australiano el domingo. Pero todo lo que necesitaban los campeones vigentes del Clásico Mundial de Béisbol era un solo golpe para asegurar el primer puesto en el Grupo C.

El jardinero de los Red Sox, Masataka Yoshida, conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la séptima entrada que resultó ser el golpe decisivo en la victoria de Japón por 4-3 dentro del Tokyo Dome.

Antes de que Yoshida saliera al bate, cuatro lanzadores australianos y una defensa directa habían mantenido al poderoso equipo japonés sin anotar durante 6 2/3 entradas. Australia estuvo cerca de salir de la séptima entrada sin daños, pero el lanzamiento de devolver a primera base del campocorto Jarryd Dale para completar lo que habría sido un doble play que habría terminado la entrada se fue desviado del lanzador Jon Kennedy.

Eso mantuvo vivo el partido para Yoshida, que rápidamente levantó a la afición local con un proyectado batazo de 394 pies al jardín derecho.

Japón añadió lo que resultaron ser dos carreras de seguridad importantes en la parte baja de la octava, destacando una base por bolas con las bases llenas al bateador de los Cubs, Seiya Suzuki.

Los australianos pusieron las cosas interesantes con un par de jonrones solitarios de Alex Hall y Rixon Wingrove ante el relevista japonés Taisei Ota en la novena, pero no lograron anotar la carrera del empate.

Australia (2-1) aún puede asegurarse un puesto en cuartos de final con una victoria sobre Corea el lunes. El primer lanzamiento de ese partido está programado para las 6 a.m. Japón (3-0) cerrará su calendario del Grupo C con un enfrentamiento contra Chequia a las 6 a.m. del martes.