Italia mantiene la presión sobre México y Estados Unidos en el Grupo B del Clásico Mundial

Esta vez, que sea un espresso doble para el equipo de Italia.

Italia conectó dos jonrones consecutivos para impulsar su victoria por 7-4 sobre Gran Bretaña en el partido del Clásico Mundial de Béisbol del domingo en Daikin Park: el primero por el prospecto número 6 de los Cerveceros , Andrew Fischer, el segundo por el prospecto receptor de los Angelinos, JJ D'Orazio.

Eso sólo podía significar una cosa: el espresso volvía a fluir en el dugout italiano.

El equipo de Italia ha recuperado su máquina de café expreso del dugout del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, y el capitán Vinnie Pasquantino ha convertido los tragos de café expreso en la celebración del jonrón del CMB 2026 del equipo.

Tras cada jonrón italiano —y en dos juegos del Clásico Mundial de Béisbol, cinco, tras la victoria de Italia contra Gran Bretaña y Brasil—, Pasquantino espera al fondo del dugout con una taza de café y besos en las mejillas al bateador afortunado. (Desde el primer juego, la celebración se ha vuelto aún más elaborada, y ahora Italia le añade una chaqueta deportiva azul italiana al jonronero).

El comienzo de 2-0 de Italia en el Clásico 2026, impulsado por la mayor cantidad de jonrones de cualquier equipo en su grupo, prepara el terreno para dos grandes juegos para cerrar el calendario del Grupo B: el primero contra Estados Unidos el martes y el segundo contra México el miércoles.

Si Italia puede vencer al menos a uno de los dos favoritos del grupo, tendrá una gran oportunidad de avanzar a los cuartos de final para su segundo Clásico Mundial de Béisbol consecutivo.

Gran Bretaña llenó las bases con dos outs en la novena entrada para el toletero estrella Harry Ford, pero el cerrador italiano Greg Weissert logró que el prospecto número 71 de la MLB conectara una línea al jardín izquierdo para escapar del atasco y terminar el juego.

El domingo, Fischer y D'Orazio parecieron estar saboreando sus espressos de jonrón mucho más que sus compañeros toleteros del día anterior, Dominic Canzone y Dante Nori, quienes conectaron tres jonrones entre los dos en el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Italia y Brasil.

A Nori no le gusta el café (un sacrilegio para el equipo italiano, lo sabemos) y Canzone dijo que el Nespresso del dugout estaba sirviendo su café demasiado caliente el sábado.

Pero Fischer, de 21 años (selección de primera ronda del Draft de Milwaukee en 2025, que jugará su primer Clásico Mundial de Béisbol menos de un año después) bebió su espresso con gusto después de que su tiro rasante pasara la cerca del jardín derecho para poner a Italia en el tablero contra Gran Bretaña en la tercera entrada.

Un turno al bate más tarde, también lo hizo D'Orazio, después de que el jugador de 24 años envió un tiro de 403 pies al campo opuesto al derecho central para empatar con Fischer.

El barista Pasquantino tuvo que trabajar rápido, pero no había de qué preocuparse. Tenía un espresso recién hecho con tiempo de sobra para el segundo café.

Fischer, quien ya estaba entusiasmado al regresar al dugout italiano tras su jonrón, probablemente no necesitaba cafeína extra. Le dio al equipo italiano una ventaja de 3-2 en su siguiente turno al bate una entrada después, al adelantar al lanzador en la primera base con un sencillo productor dentro del cuadro.

Esa energía del espresso se transmitió al resto de la alineación del Equipo Italia.

Tras el batazo de Fischer que dio la ventaja, Miles Mastrobuoni y Nori anotaron hits impulsores clave con dos outs para ampliar la ventaja de Italia a 5-2. Y en la quinta entrada, el empuje de Sam Antonacci convirtió un triple en un jonrón de las Pequeñas Ligas después de que Gran Bretaña desperdiciara la pelota intentando atraparlo en tercera. (Aunque no hay café para un jonrón de las Pequeñas Ligas).