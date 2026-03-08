Vladimir Guerrero Jr.: “Es difícil no ganar con este lineup

República Dominicana tiene un trabuco y Vladimir Guerrero Jr. lo sabe muy bien.

El estelar inicialista de los Azulejos de Toronto, que forma parte del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, no tardó en estrenarse a lo grande en el torneo.

En la victoria de este domingo por nocaut 12-1 ante Países Bajos, Guerrero Jr. conectó un cuadrangular, siendo una de las piezas claves dentro del explosivo ataque ofensivo dominicano.

Tras el partido, el poderoso bateador habló sobre la profundidad ofensiva del conjunto quisqueyano y reconoció que el line-up del equipo es una de sus principales fortalezas.

“Es muy difícil no ganar con un line-up así. Nosotros nos conocemos muy bien y ninguno quiere hacer cosas individuales, sino pensar en el equipo. Nadie está buscando ser el héroe; el que tenga que coger la base que la coja para que el otro venga y haga el trabajo. Cuando se juega para el equipo, las cosas se dan”, expresó Guerrero Jr.

Sin embargo, el inicialista también quiso destacar un aspecto que, según él, no recibe suficiente atención: el trabajo del pitcheo dominicano, especialmente el relevo.

“Todo el mundo se enfoca en la ofensiva, pero no hablan del pitcheo. El relevo no ha permitido carreras y ha estado muy bien. O sea que realmente tenemos un buen equipo”, señaló el cañonero.

La ofensiva dominicana ha sido una de las más productivas en los primeros compromisos del torneo, con varias de sus figuras aportando desde distintos puntos del orden al bate.

Ese equilibrio, sumado al trabajo sólido del cuerpo de lanzadores, ha permitido que el equipo mantenga un arranque perfecto.

Con marca de 2-0 en el Clásico, Dominicana buscará mantener su invicto este lunes cuando enfrente a Israel.