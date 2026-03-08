Cuba arranca con 2-0 en el Clásico Mundial con jonrones y errores de Colombia

Por segunda vez en dos o tres juegos del Clásico Mundial de Béisbol, una oleada de poder temprana impulsó a Cuba a una victoria crucial.

Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena conectaron jonrones cada uno en una primera entrada de cuatro carreras que marcó el ritmo de la victoria de Cuba por 7-4 sobre Colombia en el Estadio Hiram Bithorn el domingo por la tarde. Con el triunfo, Cuba se mantuvo a la par de Puerto Rico en la cima del Grupo A, con un récord idéntico de 2-0 en la fase de grupos.

Colombia abrió el marcador en la parte alta de la primera entrada, con un elevado de sacrificio de Jordan Díaz que les dio a los colombianos su primera ventaja en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero esa ventaja duró poco.

Los dos primeros bateadores cubanos se embasaron en la baja de la primera entrada contra el lanzador derecho colombiano Luis Patiño, lo que llevó a Martínez al plato con la oportunidad de hacer daño. El primera base lo hizo, conectando una recta con cuenta de 2-1 por encima de la barda del jardín derecho para cambiar el ritmo a favor de Cuba.

Dos bateadores más tarde, Arruebarrena añadió un jonrón propio, enviando un slider en el primer lanzamiento hacia los asientos del jardín izquierdo.

Cuba no mostró tanto poder en su cuarto puesto en el Clásico de 2023. En ese torneo, la alineación cubana solo conectó dos jonrones. En dos juegos del Clásico de este año, Cuba ya ha duplicado esa cifra.

Cuba amplió su ventaja en la sexta entrada, aprovechando el deficiente fildeo de Colombia. Tito Polo dejó caer un elevado en el jardín central, que habría sido el último out de la entrada, que permitió anotar al cubano Yoel Yanqui. Un bateador después, el jardinero izquierdo Harold Ramírez falló una línea que salió del bate de Yiddi Cappe, lo que resultó en un triple de dos carreras.

Esos errores fueron importantes, ya que Colombia anotó dos carreras en la séptima entrada para poner el juego a tres carreras. Colombia anotó cuatro carreras contra Cuba después de haber logrado solo dos en sus dos primeros juegos del Clásico Mundial de Béisbol (CMB), aunque sus problemas con corredores en posición de anotar continuaron.

Colombia se fue de 11-1 (.091) con RISP el domingo, y ahora tiene solo 2 de 28 (.071) en el torneo.

La derrota dejó a Colombia con un récord de 0-3 en la fase de grupos, eliminando al país de la contienda en el Clásico de este año. Colombia cerrará su calendario del Clásico contra Panamá el lunes al mediodía. Mientras tanto, Cuba se enfrentará a Puerto Rico el lunes a las 7 p. m.