China Taipéi sigue vivo con una victoria en entradas extra sobre Corea del Sur

Será uno de los partidos más memorables del Clásico Mundial de Béisbol en la historia del Tokyo Dome. China Taipéi —que nunca antes había derrotado a Corea en ese torneo— necesitaba una victoria para mantener vivas sus escasas esperanzas de avanzar. Con una victoria, Corea se prepararía un partido de victoria y avance el lunes contra Australia si los australianos pierden contra Japón en el segundo partido.

Más de 40.000 aficionados —en su mayoría de Taiwán— llenaron el Tokyo Dome al mediodía del domingo mientras las animadoras de China Taipéi bailaban sobre los banquillos y su banda ponía música a todo volumen y encabezaba cánticos. Los aficionados disfrutaron entonces de un espectáculo lleno de peso pesado, con China Taipéi logrando una increíble victoria por 5-4, los jugadores abandonando el campo mientras las lágrimas les corrían por la cara.

"Creo que hoy el Tokyo Dome se ha convertido en nuestro estadio local", dijo el capitán del equipo, Chieh-Hsien Chen.

Para China Taipéi, que comenzó este torneo 0-2, aún hay opciones de avanzar más allá de la fase de grupos por solo segunda vez en la historia del torneo.

"Empezaré diciendo que fue uno de los partidos más divertidos que he jugado en mi vida", dijo Stuart Fairchild, cuyo jonrón de dos carreras fue crucial para la victoria. "Fue un intercambio durante todo el tiempo, fuimos a entradas extra, y luego llegar al final y ganar por uno fue increíble."

Después de que los equipos intercambiaran jonrón tras jonrón, fue un toque de sacrificio de dos pies lo que decidió todo.

El toque de Kun-Yu Chiang por la línea de primera base impulsó a Chen desde tercera en la parte alta de la décima. El MVP del Premier12 2024 – la mayor victoria en la historia de Taipéi Chino y su primer oro – no había jugado desde que recibió un golpe en la mano con un lanzamiento en el primer partido del torneo.

"Estoy agradecido a todos mis compañeros, entrenadores y entrenador principal", dijo Chen. "Desde que me lesioné, perdí la oportunidad de jugar, pero desde el fondo de mi corazón, quería que ganáramos, y esperaba que todos mis compañeros dieran lo mejor de sí. Nuestros fans nos apoyaron profundamente. Después de ganar, se me escaparon lágrimas. Nunca nos rendimos y tampoco los aficionados."

"Al final del partido, jugamos como uno solo, y finalmente conseguimos la victoria", dijo el entrenador de Taipéi Chino, Hao-Jiu Tseng.

China Taipéi luego frenó a Corea en la parte baja de la décima, pero no antes de un out al plato que evitó la carrera del empate. El primera base Nien-Ting Wu atrapó un rodado y lanzó a casa a Shao-Hung Chiang para eliminar a Ju Won Kim intentando empatar el partido. La jugada fue impugnada, pero la decisión original de salida fue confirmada.

"Era un partido que había que ganar, y no pudimos", dijo el entrenador de Corea, Ji-Hyun Ryu. "Pero aún tenemos una pequeña posibilidad [de avanzar], así que volveremos al hotel y nos prepararemos para mañana."

Hyun Jin Ryu fue titular en el partido para Corea, haciendo su primera aparición con la selección nacional desde que ganó la medalla de oro olímpica en 2008 y ayudó a Corea a llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol en 2009. El veterano de 38 años estuvo sólido en tres entradas salvo por un lanzamiento que Yu Chang conectó para un jonrón solitario en la primera entrada.

Pero el abridor de China Taipei y lanzador de los Nippon-Ham Fighters, Ruey-Guei Gu Lin, casi le iguala, lanzando cuatro entradas, siendo la única carrera que se le atribuía en un rodado de doble play bateado por Shay Whitcomb de los Astros en la quinta.

Después de eso, el partido se volvió loco.

El prospecto de los Red Sox, Tsung-Che Cheng, conectó un jonrón solitario al centro-izquierda en la sexta para dar la ventaja a Chinese Taipei. Do-Yeong Kim, que fue el jugador más joven en lograr un 30/30 en la KBO en 2024, conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la entrada – lanzando el bate al aire al salir de la caja – para empatar el partido a 3.

"El entorno es algo especial", dijo Cheng antes del partido. "Todos los aficionados que volaron desde China Taipéi nos están mimando y eso me da energía extra. Siempre me divierto jugando para ellos y nunca nos rendimos, sin importar el resultado."

Fairchild, cuyo grand slam el sábado hundió a los checos, respondió en la parte alta de la octava con su jonrón de dos carreras para devolver la ventaja a China Taipéi. El volumen en el estadio subió aún más cuando los aficionados que hicieron el vuelo de tres horas desde Taiwán pensaban que la victoria podría estar al alcance.

"En mi experiencia en las Grandes Ligas, jugamos ante grandes multitudes, mucha gente, muchos aficionados, que se preocupan profundamente por sus equipos", dijo Fairchild. "Lo que hace diferente a este torneo es que parece que hay un nivel de pasión completamente distinto entre los jugadores que juegan para sus países de origen. Es un torneo de cuatro partidos en la primera ronda, en lugar de una temporada de 162 partidos. Así que parece que los aficionados están presentes en cada lanzamiento. Viven y mueren con nosotros mientras avanzamos en el juego."

Kim, que volvió a subir en la parte baja de la octava, respondió con un golpe. Conectó un doble al hueco entre el jardín derecho y centro, impulsando a Hyeseong Kim para empatar de nuevo antes de que el partido fuera a la prórroga y China Taipéi lograra su primera victoria en el WBC contra Corea.

Independientemente de lo que ocurra a continuación —si los posibles desempates permitirán avanzar a China Taipéi—, el equipo de Taipéi ha dado un paso adelante.

"He estado viendo el torneo del Clásico Mundial de Béisbol desde que era niño, así que sé que nunca derrotamos a Corea", dijo Chen. "Pero ahora, en este torneo, formo parte del equipo de China Taipéi, así que tengo la responsabilidad de darles una paliza. Tenemos poder. Tenemos fortaleza, y también suerte. Si juntamos todo, ganamos, por fin, para la generación más joven, creo que lo que hicimos hoy mostró la posibilidad de futuro."