Caminero: “Le sacaré el mayor provecho posible a Machado”

Para Junior Caminero, el Clásico Mundial de Béisbol no significa únicamente representar a República Dominicana.

También representa el cumplimiento de un sueño personal, que es compartir uniforme con su jugador favorito, Manny Machado.

El joven antesalista incluso utiliza el número 13 en honor a Machado, la superestrella que ha admirado desde niño. Ambos juegan la misma posición, y en esta edición del torneo, incluso batean uno detrás del otro en la alineación dominicana.

Coincidir en país, posición y número ya era especial para Caminero, pero ahora también comparten el día a día dentro del equipo.

“Yo estoy soñando despierto. Para mí esto es un sueño. Lo soñé desde niño y ahora lo estoy viviendo. Gracias a Dios que me ha permitido compartir con mi superestrella favorita, no solamente en el juego, sino también en el hotel y en las prácticas. Estamos muy unidos”, expresó Caminero sobre la experiencia de convivir con Machado durante el torneo.

El joven pelotero también aseguró que está tratando de aprovechar cada momento para aprender del veterano antesalista.

Caminero explicó que durante estas dos semanas del torneo intenta hacerle todas las preguntas posibles para seguir desarrollando su juego, especialmente en el aspecto defensivo.

Machado, conocido como uno de los mejores defensores de su generación y ganador de par de Guantes de Oro y uno de Platino, se ha convertido en una especie de mentor para el prospecto dominicano.

“Estas dos semanas las voy a aprovechar lo más que pueda. Cuando estamos en Grandes Ligas él está en San Diego y yo en Tampa, pero aquí estamos juntos todos los días, así que trato de preguntarle muchas cosas y él siempre me responde”, comentó Caminero.

Soto elogia su talento

El desempeño del joven también ha llamado la atención dentro del propio clubhouse dominicano.

Su compañero Juan Soto destacó el talento y la madurez con la que Caminero se maneja a pesar de ser el pelotero más joven del equipo.

Soto señaló que el antesalista posee una combinación poco común de disciplina, actitud y capacidad para competir, cualidades que lo hacen comportarse como un jugador con mucha más experiencia de la que realmente tiene.

Vladimir Guerrero Jr. también lo reconoce

Otro de los que ha resaltado el talento del joven es Vladimir Guerrero Jr., quien valoró la energía con la que Caminero juega cada partido.

Guerrero Jr. aseguró que el antesalista transmite entusiasmo dentro del terreno y que su manera de competir demuestra el potencial que tiene para convertirse en una de las figuras del béisbol dominicano en los próximos años.

“Trato de en lo que pueda ayudarlo.

Por ejemplo después que le diron el pelotazo le dije que se mantuviera tranquilo y que piense en hacerlo en el otro turno, y luego conectó el jonrón”, dijo el oriundo de Don Gregorio.

Caminero tiene dos jonrones en igual cantidad de partidos en el Clásico Mundial de Béisbol.