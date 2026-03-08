Los "abusadores"

Son múltiples las denominaciones que están recibiéndolo los bates dominicanos en su oferta explosiva en el clásico mundial de beisbol. Solo van dos partidos, y han anotado 24 carreras, 12 por juego, más 7 jonrones.

No aparecen los pitchers calificados para controlar esos bates, con el gran problema, para los rivales, que los protagonistas pudieran ser distintos cada día.

El primer juego, por ejemplo, hubo tres jonrones por parte de Junior Caminero, Julio Rodríguez y Oneil Cruz, en calidad de emergente. El juego ante Nicaragua finalizó 12 por 3, para el primer tercio los nicas estaban delante 3-2. Pero eso era un espejismo.

Pero el domingo, ante Holanda, las cosas iniciaron más o menos en lo mismo. Lanzando Luis Severino por RD, su antiguo compañero en los Yanquis Didi Gregorius despachó jonronazo, que puso el marcador 1 por 0. Imagino que los isleños (Aruba y Curazao, que se hacen pasar como nativos de Holanda), no soñaron con que iban a dominar. Y así fue: solo se jugaron 7 innings, el marcador final fue de 12 por 1, pues hubo un aporte de 4 cuadrangulares quisqueyanos.

El primero fue de Vladimir Guerrero jr. en el 3ro, válido para dos vueltas. En el 5to. hubo un movimiendo muy agitado con seis anotaciones dominicanas, y ahí surgieron jonrones de Caminero, su 2do. y de Austin Wells, su primero y único hit en el evento.

En el séptimo, llegó el bateo de Juan Soto, el mejor bate de todo el equipo, presentando credenciales con un tablazo de dos vueltas que determinó el nocaut por diferencia de diez carreras. (Hay otra regla que manda nocaut cuando la diferencia es de 15 en el 5to. inning).

Esta demostración increíble e incomparable, y un comentarista de la Fox denomina a los chicos criollos como “ Dominican Advengers” . Recientemente, alguien de USA sugirió que ese line up es tan poderoso como los Yanquis de 1927, y yo le creo.

OTROS DETALLES

.- Dominicana tiene 2-0, y también el otro equipo fuerte del grupo D, Venezuela, que se mide a Nicaragua este lunes, 7 PM, en lo que deberá ser su tercera victoria.

.- El tema central es el juego de este miércoles entre dominicanos y venezolanos, pues dependiendo quien gane ese partido se define el ganador de grupo (si los resultados corren normales este lunes). Quien quede segundo del grupo D posiblemente enfrente a Japon en semifinales, como ganador del grupo C, y esa no es buena noticia.

.-El jonrón conectado por Oneil Cruz la noche del viernes, como emergente, tuvo una distancia statcat de 450 pies y velocidad de 116.8 millas por hora. El de Caminero este domingo alcanzó 424 pies y 115.8 millas, y habría que preguntarse qué tipo de plátano están comiendo estos chicos.

.- Luis Arraez, el venezolano que solo reparte líneas, disparó dos jonrones el sábado, cosa rara en su bateo (lo hizo también en el 2023)..Shohei Ohtani también tiene par de Hrs. para Japon.

.- Luis Severino tuvo una actuación decente de 4 innings, 3 hits, 5 ponches , 0 bases por bolas. Tan solo aceptó jonrón de Gregorius en el primer episodio. Luego lanzaron Albert Abreu con dos innings de 1 hit y 4 ponches (un verdugo), y Abner Uribe 1 inning de 1 hit, 2 ponches. No hubo más porque el juego fue solo 7 entradas.

LAS CITAS

Veamos a continuación algunas citas luego del partido de ayer:

ALBERT PUJOLS: “No importa si ganas por una carrera o por nocaut, lo más importante es ganar el partido” .Tenemos un muy buen equipo con una gran ofensiva, un excelente bulpen, abridores, de todo. El mérito es de los chicos; están sumamente motivados”.

ANDRUW JONES, MANAGER DE HOLANDA: “He visto tantas alineaciones buenas, pero ¿esta alineación en un Clásico? ¡Vaya, es demasiado!. Son muy potentes”.

JUNIOR CAMINERO: “Dije que vendría aquí como aguador si me necesitaban; este es un equipo lleno de estrellas”.“Tengo confianza. He logrado buenos resultados y esperamos seguir así”.

.-Estados Unidos tiene 2-0 y este lunes se mide a México, uno de los aspirantes a clasificar en el grupo B. La principal competencia de México será Italia, que ha ganado sus dos primeros choques.

.- Lucas Ramirez, el hijo de Manny que juega con Brasil, disparó par de jonrones ante Estados Unidos… Y por ser hijo de Manny, luego del juego Aaron Judge, la estrella de los Yanquis, quiso conocerlo y felicitarlo y se encontraron en un pasillo...

.- En la alineación dominicana faltan varios jonroneros por mostrarse, como Manny Machado, Ketel Marte y FernandoTatis Jr… Machado dio una increíble demostración de defensa la noche del viernes.

.- Ayer jugaron dos “Lidom”, Erick González, que empezó en el short, y Junior Lake, que agotó un turno en los finales. Geraldo Perdomo está afectado de gripe, dijeron.