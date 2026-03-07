Puerto Rico estalla en la quinta y blanquea a Colombia en su debut

A Puerto Rico le tomó tiempo conectar su primer hit en el Clásico Mundial de Béisbol, no llegó hasta el quinto inning. Pero desde ese momento, los anfitriones del Grupo A despegaron rumbo a una victoria por 5-0 sobre Colombia el viernes en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan.

Luego de ser silenciados durante cuatro episodios en su debut en la fase de grupos, Puerto Rico explotó con cinco hits y cinco carreras en un enorme quinto episodio que encendió a la afición local. Un sencillo productor de Eddie Rosario y un doble impulsor de Willi Castro fueron los batazos claves mientras Puerto Rico arrancaba el grupo con una victoria convincente.

Los compañeros de los Atléticos Carlos Cortés y Darell Hernaiz comenzaron la parte alta del quinto con los dos primeros hits de Puerto Rico antes de que un error del antesalista colombiano Gio Urshela trajera la primera carrera del juego. Rosario respondió con un sólido sencillo al jardín derecho para impulsar otra rayita, animando a la multitud al salir de la caja de bateo. Luego llegó el doble productor de Castro tras un sencillo remolcador del veterano receptor Martín Maldonado, y un elevado de sacrificio hasta la zona de advertencia de Heliot Ramos cerró el gran inning.

El abridor Seth Lugo lanzó cuatro entradas en blanco para encabezar el esfuerzo colectivo que terminó en blanqueada para los locales, quienes permitieron apenas seis hits, todos sencillos, a los bateadores de Colombia. El jardinero izquierdo Harold Ramírez conectó tres de esos imparables, y el último fue parte de un intento de reacción de Colombia, que llenó las bases con dos outs en la parte baja del octavo. Pero el mánager de Puerto Rico, Yadier Molina, recurrió al bullpen con el relevista Fernando Cruz, quien provocó un elevado al primer lanzamiento para cerrar el inning.

Colombia también amenazó en el segundo capítulo después de que Donovan Solano recibiera base por bolas y Ramírez se embasara con un sencillo dentro del cuadro, pero Lugo ponchó a Brayan Buelvas en cuenta completa y con dos outs para salir del apuro.

El veterano zurdo José Quintana abrió por Colombia y lanzó tres innings en blanco, pero Puerto Rico finalmente abrió el juego en el quinto ante los relevistas Adrián Almeida y David Lorduy. Los anfitriones cerraron el encuentro con autoridad: llamado para el noveno inning, el cerrador Edwin Díaz permitió un sencillo inicial y luego retiró a los siguientes tres bateadores por la vía del ponche para asegurar la victoria.