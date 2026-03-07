Luis Arráez hace historia con Venezuela en el Clásico Mundial

Cuando Luis Arráez viste la camiseta de Venezuela, hay pocos cañoneros que lo superen.

Sí, en esta ocasión, el uso de la palabra “cañonero” se aplica a la perfección. Si bien el oriundo de San Felipe es conocido en las Grandes Ligas por su capacidad de hacer contacto y conectar imparables, en el Clásico Mundial lo pueden reconocer ahora por sus cuadrangulares.

Enfrentando a Israel el sábado en el loanDepot park, el tres veces campeón bate en MLB conectó dos jonrones…de nuevo.

Es su segundo partido de este estilo en este certamen, incluyendo el último choque del Clásico Mundial del 2023, cuando empalmó dos vuelacercas en aquel duelo de cuartos de final ante Estados Unidos. En la historia de este evento, esas han sido las únicas dos instancias en las que un jugador venezolano se vuela la cerca dos veces en un mismo encuentro.

De hecho, entre las Grandes Ligas y las menores, Arráez sólo tiene un encuentro de dos o más bambinazos. Lo hizo el 15 de septiembre del 2023, con el uniforme de los Marlins. Es decir, sus tres choques con estas características han sido en el loanDepot park de Miami.

Además, con las cinco remolcadas del sábado, Arráez empató a Salvador Pérez por la mayor cantidad de producidas en un encuentro del Clásico, igualando lo hecho por el actual capitán, quien lo hizo el 12 de marzo del 2023.

E incluso en los números acumulados, con cuatro jonrones y 11 empujadas, Arráez sólo es superado por un jugador en la historia del Clásico para la selección de Venezuela: Miguel Cabrera, con seis bambinazos y 15 impulsadas.