Lucas Ramírez, el hijo de Manny, da dos jonrones por Brasil frente a Estados Unidos

Manny Ramírez conectó muchísimos jonrones en sus 19 años de carrera en las Grandes Ligas — 555, para ser exactos.

El viernes por la noche en Daikin Park, el dominicano 12 veces elegido al Juego de Estrellas disfrutó viendo a otra persona sacar la pelota del parque cuando su hijo Lucas Ramírez pegó dos cuadrangulares para Brasil contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Lucas Ramírez conectó un jonrón en el primer inning y añadió otro batazo solitario en el octavo.

De tal palo, tal astilla.

El joven de 20 años envió el segundo lanzamiento de Logan Webb a las gradas del jardín derecho para recortar la ventaja de los estadounidenses a 2-1, después de que Aaron Judge disparó un cuadrangular de dos carreras en la parte alta del episodio. El batazo de Ramírez en el octavo, ante Gabe Speier, acercó a Brasil a 8-5.

“Estaba esperando que hiciera algo especial”, le dijo Manny Ramírez a The Associated Press después del primer jonrón de su hijo . “Así que ha estado trabajando muy duro todo el año y estoy orgulloso de él”.

Lucas Ramírez juega con Brasil porque su madre, Juliana Ramírez, nació y creció en Sao Paulo. Ella estuvo en el estadio el viernes por la noche y sonrió radiante tras el jonrón en el inicio del juego.

“Este es el mejor día de mi vida, para ser honesto”, dijo Lucas Ramírez . “Mi mamá realmente no puede ir a todos los juegos porque está en casa con mi hermano. Mi papá está en la mayoría de los juegos. Estoy muy agradecido de que mi familia esté aquí para verme jugar”.

El joven Ramírez fue seleccionado en la 17ma ronda por los Angelinos de Los Ángeles en el draft amateur de 2024 y la temporada pasada jugó en clase A, con un promedio de bateo de .266, tres jonrones, 30 carreras impulsadas y seis bases robadas.

También jugó con Brasil en las eliminatorias del Clásico Mundial de 2026 y se fue de 13-5.

Dijo que desde las eliminatorias había estado visualizando conectar un jonrón en su primer turno al bate en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Es una locura que realmente haya pasado”, dijo. “Durante cinco meses, cada vez antes de irme a dormir, después de rezar, lo visualicé. Y pasó. Por eso, no sé si me vieron corriendo las bases, dije: ‘Te lo dije’, porque lo visualicé y pasó”.

Lucas Ramírez dijo que usa mucho la visualización para lidiar con la presión de tener un padre famoso.

“Tener a Manny Ramírez como mi padre , obviamente es algo bueno y algo malo”, dijo. “Es un poco más difícil, todo el mundo espera tanto. Por eso tal vez visualizo y... digo cosas porque tengo que pintar mi propio cuadro. Tengo que ser Lucas Ramírez y tengo mi propio camino”.

Manny Ramírez, dos veces campeón de la Serie Mundial y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2004, se habría emocionado de ver a su hijo conectar un jonrón contra cualquier equipo, pero para él fue más especial que lo hiciera ante uno de los mejores del torneo.

“Ah, sí, son el número 1”, comentó.

Y cree que el gran batazo le dará un impulso a su hijo para la próxima temporada.

“Va a ser más especial para él porque.. va a estar listo para la temporada. Espero que le vaya bien”, expresó Ramírez.

Lucas Ramírez está usando el número 24 que su padre vistió durante la mayor parte de su carrera. Y Manny Ramírez está encantado de ver a su hijo triunfar.

“Estoy orgulloso de él”, afirmó. “Gracias a Dios por esta oportunidad que tiene”.