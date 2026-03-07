Karl-Anthony Towns: 19 puntos, 17 rebotes y los Knicks aplastan Nuggets 142-103

OG Anunoby anotó 34 puntos para impulsar a los New York Knicks a una victoria por 142-103 sobre los Denver Nuggets, que perdieron al base All-Star Jamal Murray por un esguince de tobillo el viernes por la noche justo cuando su once inicial estaba reunida.

Josh Hart añadió 18 puntos y Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 17 rebotes mientras los Knicks iniciaban una gira de cinco partidos de forma contundente, con sus titulares tomándose el último cuarto para disfrutar de una rara paliza.

La derrota en casa por 39 puntos igualó el récord de los Nuggets establecido contra Chicago en 1998.

Nikola Jokic lideró a Denver con 38 puntos, pero los Nuggets sufrieron su mayor derrota de la temporada — tanto en el marcador como en la cancha debido a la lesión de Murray.

Aaron Gordon (isquiotibiales) jugó por primera vez desde el 23 de enero y Cam Johnson regresó tras un esguince de tobillo, dando a los Nuggets su once titular original por primera vez desde el 12 de noviembre.

Duró poco.

Aunque Gordon pronto dio a la afición algo que animar cuando tras su errado triple con un mate que sacudió el aro como parte del inicio de 13-4 de Denver, los Nuggets fallaron 17 triples consecutivos antes de que Jokic anotara uno con su equipo perdiendo 92-70 y luego un 105-80 en desventaja tras tres cuartos.

Y esa fue la única canasta de Gordon, que completó 1 de 7 en 21 minutos.

Y los Nuggets perdieron a su base All-Star antes del descanso.

Murray, que tuvo actuaciones de 45 y 28 puntos a principios de esta semana, sumó 12 puntos cuando se lesionó con 1:05 por jugar en la primera mitad. Recibió el contacto de un Anunoby que conducía y retrocedió sobre el pie derecho de Jokic. Murray cayó al suelo de dolor, agarrándose el tobillo izquierdo. Su compañero Jonas Valanciunas le ayudó a llegar al vestuario y no regresó.

Durante la detención, el entrenador de los Knicks, Mike Brown, impugnó la decisión en la cancha de una acusación de Anunoby. El desafío fue exitoso, así que Murray fue sancionado por la falta de bloqueo y Anunoby anotó ambos tiros libres, dando a los Knicks una ventaja de 65-42 al descanso.

Murray fue All-Star esta temporada por primera vez en su carrera de nueve años.