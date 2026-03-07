Junior Caminero encendió la chispa de un equipo dominicano que mete miedo

República Dominicana dio el primer paso. No fue bonito, al menos en el inicio, pero al final, el poderío quisqueyano fue demasiado para una selección de Nicaragua que salió agresiva desde el inicio, en la eventual victoria 12-3 el viernes en el loanDepot park.

Los nicaragüenses arrancaron con todo, cayéndole al as quisqueyano Cristopher Sánchez, quien a pesar de hacer historia en la primera entrada, tuvo una difícil primera salida, cubriendo apenas 1.1 innings y permitiendo dos carreras.

Ambas equipos, de manera sorpresiva, se mantuvieron empatados a tres carreras hasta que llegó un bombazo de 414 pies de Junior Caminero en el sexto capítulo que destrabó el encuentro.

“Estaba muy feliz cuando corría las bases”, describió Caminero. “Es un sueño hecho realidad. Es hermoso. Cuando corría las bases, no escuchaba a la gente gritar. Estaba como bloqueado, y solté un par de lágrimas cuando llegué al dugout”.

Esas emociones encendieron un dugout de Dominicana que estaba a la espera de esa chispa. Después de ahí, fue apareciendo la República Dominicana que todos esperan.

Apareció un jonrón más grande que el otro, con Julio Rodríguez y Oneil Cruz volándose la cerca, Manny Machado con un par de jugadas extraordinarias en la esquina caliente y un bullpen hermético, que sólo permitió un hit dentro del cuadro entre la segunda y la novena entrada.

Despertó el favorito.

“Tenemos una gran ofensiva, pero nuestro bullpen es genial”, subrayó el manager Albert Pujols. “A cualquier equipo en las Mayores le gustaría tener a nuestros lanzadores… Este es un Dream Team”.

E incluso el único aspecto negativo termina con una connotación positiva. La salida de Sánchez no fue la esperada. Ni cerca. Sin embargo, Pujols y Caminero no dudaron en elogiar al zurdo, quien permitió una sola carrera en un primer inning que pudo ser mucho peor, al verse con las bases llenas y ningún out en la pizarra, antes de proceder a abanicar a los siguientes tres rivales.

“Tal vez no tuvo la actuación que quería tener. Al mismo tiempo, hoy escribió historia. Ponchó a cuatro bateadores”, señaló Pujols. “En ese primer inning yo miraba a Cristopher… nunca perdió la calma”.

Caminero agregó: “Mira, primero que nada, todo el crédito a Sánchez. Bases llenas. Una sola carrera anotada. Crédito también al bullpen. Todos estuvieron muy bien”.

De esta manera, la garra de Nicaragua le permitió a la escuadra quisqueyana demostrar muchas de sus virtudes. Más allá del poderío ofensivo evidente, su capacidad de reacción, la habilidad del bullpen de frenar en seco al rival y la forma en la que mantuvieron la calma ante un escenario inesperado, habla de las características de un conjunto contendiente

Pero, antes del batazo de Caminero, ¿hubo algo que Pujols o el cuerpo técnico dijera para motivar a los jugadores?

“Mi hermano, esta es la mejor motivación (señalando su camiseta)”, afirmó el manager. “Lo que estamos representando. No dije ni una palabra. El simple hecho de representar a nuestra patria hoy, y vestir este uniforme, es motivación suficiente”.

Dominicana mostró su temple y dio un golpe en la mesa. Van por todo en el 2026.