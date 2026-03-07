Judge y Turang lideran ofensiva, Estados Unidos vence 15-5 a Brasil

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Brice Turang sumó tres hits y cuatro impulsadas para llevar a Estados Unidos a una paliza de 15-5 sobre Brasil en su debut.

Había un out y un corredor en base en la primera entrada cuando Judge, el primer jugador en comprometerse con el equipo el pasado abril, conectó su batazo ante Bo Takahashi en el Daikin Park de Houston.

Lucas Ramírez —observado por su padre Manny, 12 veces elegido al Juego de Estrellas— conectó dos jonrones por Brasil. Recortó la ventaja a 2-1 con su jonrón en el inicio del duelo, y su batazo solitario en la octava entrada acercó 8-5 a Brasil.

Con 20 años y 49 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia del Clásico con un juego de múltiples jonrones.

Byron Buxton fue golpeado por un lanzamiento en la quinta para ampliar la ventaja de los estadounidenses a 4-1. Turang vació las bases con su doble al jardín izquierdo dos lanzamientos después para poner la pizarra 7-1.

Brasil está en el Clásico apenas por segunda vez y por primera desde 2013. El equipo quedó 0-4 de por vida en el torneo.

Otro momento destacado para Brasil llegó cuando Joseph Contreras, de 17 años y estudiante de último año de secundaria hizo que Judge bateara para una doble matanza con las bases llenas para terminar la segunda entrada. Contreras, el jugador más joven del Clásico este año, es hijo del lanzador José Contreras, quien jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas.

El sencillo impulsor de Bryce Harper puso las cosas en marcha en la novena, cuando Estados Unidos añadió siete carreras más. Los estadounidenses recibieron 17 bases por bolas y obligaron a Brasil a realizar 221 lanzamientos.