Aaron Judge sacude jonrón y EE.UU. da golpe de autoridad en el Clásico

Un lineup de estrellas de Major League Baseball y una profunda y sólida rotación de pitcheo le dieron al Equipo de Estados Unidos expectativas muy altas al entrar al Clásico Mundial de Béisbol. Cumplieron en su primer juego, aunque el proceso no fue tan sencillo como algunos podrían haber esperado.

El Equipo de Estados Unidos venció a Brasil por 15-5 en un juego que pudo haber sido más cerrado de no ser por el errático pitcheo brasileño. Otorgaron 17 bases por bolas, incluidas cinco solo en el noveno inning, lo que opacó una meritoria actuación ofensiva en un juego que era ganable hasta que el noveno episodio se salió completamente de control.

Antes de eso, fue un partido atractivo, lleno de momentos dramáticos que estuvieron a la altura de las expectativas creadas desde hace tiempo cuando el Equipo de Estados Unidos armó uno de los lineups más talentosos en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. El juego apenas tenía unos 10 minutos cuando Aaron Judge castigó una recta de Bo Takahashi con un jonrón de dos carreras, insinuando que una paliza podría estar en camino.

Y sí, el juego terminó sin ser cerrado, pero durante gran parte del mismo los lanzadores de Brasil lograron contener a los bateadores de Estados Unidos.

Brasil incluso superó en jonrones al Equipo de Estados Unidos, 3-1. Dos de esos cuadrangulares fueron del primer bate Lucas Ramirez, hijo del 12 veces All-Star de MLB Manny Ramirez y uno de los participantes más jóvenes en el Clásico Mundial de Béisbol este año.

Ramirez conectó su primer bambinazo ante el derecho Logan Webb en el segundo lanzamiento del juego. Marcó el décimo jonrón abriendo juego en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, y el primero desde el que conectó el canadiense Edouard Julien en el Clásico de 2023.

El segundo vuelacercas de Ramirez, un enorme batazo de 354 pies hacia el jardín derecho ante Gabe Speier en el octavo inning, redujo la desventaja de Brasil a tres carreras y dio indicios de una posible remontada.

El noveno inning puso fin a todo eso. El Equipo de Estados Unidos anotó siete carreras pese a conectar apenas tres hits en el episodio. El resto llegó por medio de bases por bolas y un balk.