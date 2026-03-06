Nicaragua anuncia batería vs. República Dominicana

Nicaragua y Dusty Baker ya tienen sus cañones en fila para enfrentarse a la República Dominicana esta noche.

ALINEACIÓN

NCA VS. RD, 6 de marzo 2026 1. Chase Dawson LF

​2. Benjamin Alegría 2B

​3. Ismael Munguía CF

​4. Mark Vientos 3B

​5. Omar Mendoza DH

​6. Emanuel Trujillo 1B

​7. Melvin Noboa C

​8. Cristhian Sandoval RF

​9. Freddy Zamora SS

El pitcher será Ronald Medrano, quien se medirá en el montículo ante el zurdo Cristpher Sánchez.

El inicio del partido está previsto para las 8:00 P.M., hora local.