Nicaragua anuncia batería vs. República Dominicana
Ismael Munguía y Mark Vientos salen como los principales bateadores de la escuadra nicaragüense.
Nicaragua y Dusty Baker ya tienen sus cañones en fila para enfrentarse a la República Dominicana esta noche.
ALINEACIÓN
1. Chase Dawson LF
NCA VS. RD, 6 de marzo 2026
2. Benjamin Alegría 2B
3. Ismael Munguía CF
4. Mark Vientos 3B
5. Omar Mendoza DH
6. Emanuel Trujillo 1B
7. Melvin Noboa C
8. Cristhian Sandoval RF
9. Freddy Zamora SS
El pitcher será Ronald Medrano, quien se medirá en el montículo ante el zurdo Cristpher Sánchez.
El inicio del partido está previsto para las 8:00 P.M., hora local.