Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

clásico mundial

Nicaragua anuncia batería vs. República Dominicana

Ismael Munguía y Mark Vientos salen como los principales bateadores de la escuadra nicaragüense. 

Mark Vientos estará de cuarto y en la antesala.

Mark Vientos estará de cuarto y en la antesala.

Avatar del Jorge Luis Torres
Jorge Luis TorresSanto Domingo, RD

Nicaragua y Dusty Baker ya tienen sus cañones en fila para enfrentarse a la República Dominicana esta noche. 

ALINEACIÓN

NCA VS. RD, 6 de marzo 2026

1. Chase Dawson LF
​2. Benjamin Alegría 2B
​3. Ismael Munguía CF
​4. Mark Vientos 3B
​5. Omar Mendoza DH
​6. Emanuel Trujillo 1B
​7. Melvin Noboa C
​8. Cristhian Sandoval RF
​9. Freddy Zamora SS

El pitcher será Ronald Medrano, quien se medirá en el montículo ante el zurdo Cristpher Sánchez.

El inicio del partido está previsto para las 8:00 P.M., hora local. 

Tags relacionados