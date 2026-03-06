Venezuela pega primero en el cargado Grupo D con triunfo sobre Países Bajos

Hace tres años, Venezuela terminó invicta en la fase de grupos, abriendo el Clásico Mundial de Béisbol con cuatro victorias consecutivas antes de caer ante Estados Unidos en los cuartos de final.

El Clásico de 2026 comenzó de forma similar para Venezuela, ya que un ataque de cuatro carreras en el quinto episodio los impulsó a una victoria por 6-2 el viernes sobre Países Bajos en el juego inaugural del Grupo D en el loanDepot park.

“Es importante que creamos que podemos ganar”, destacó el manager Omar López antes de que comenzara el Clásico. “Estamos aquí por una razón. Tenemos un propósito”.

Aunque República Dominicana es ampliamente considerada la favorita en el Grupo D, el duelo inaugural entre estos dos equipos ha sido visto como uno de los más importantes en Miami, uno que podría terminar determinando si alguno de los dos avanza a los cuartos de final.

Luis Arráez y Willson Contreras impulsaron dos carreras cada uno, mientras que Javier Sanoja conectó un jonrón en solitario en el segundo capítulo para darle a Venezuela una ventaja que nunca perdería.

Países Bajos buscará su primera victoria el sábado por la tarde cuando enfrente a Nicaragua, mientras que Venezuela intentará comenzar con marca de 2-0 el sábado por la noche frente a Israel.

Los fanáticos venezolanos presentes hicieron sentir su apoyo rápidamente, estallando en aplausos cuandoRonald Acuña Jr. conectó un doble al primer pitcheo que vio. Luego, Luis Arráez lo remolcó con un sencillo suave al jardín izquierdo, dándole a Venezuela una ventaja temprana ante el abridor de Países Bajos, Antwone Kelly.

Druw Jones, hijo del timonel de Países Bajos y miembro del Salón de la Fama Andruw Jones, empató el juego ante Ranger Suárez en el segundo inning, al conectar un doble hacia el jardín izquierdo que remolcó a Hendrik Clementina.

Pero el empate no duró mucho gracias a Sanoja, quien claramente se sintió como en casa jugando en su estadio. El súper utility de los Marlins atacó el primer pitcheo de Kelly, una recta de 98.3 mph, y la envió a 370 pies, depositándola por encima de la cerca del jardín izquierdo, directo al bullpen de Venezuela.