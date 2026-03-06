Preguntas y respuestas

1.- ¿Cuándo y cómo nació el Clásico Mundial de Béisbol?

Su origen tuvo lugar en el 2005 cuando el comisionado de Grandes Ligas, Bud Selig, hizo el anuncio para el año siguiente, 2006. Para esos tiempos había otros dos eventos mundialistas de béisbol: la Copa Mundial y el torneo de los Juegos Olímpicos, que ha tenido altas y bajas.

2.- ¿Qué sucedió con la Copa Mundial de Béisbol?

Más adelante, los organismos del béisbol se pusieron de acuerdo para unir esfuerzos en torno al Clásico Mundial. Para ello fue necesario darle un carácter clasificatorio y también imponer las reglas del dopaje.

3.- ¿Quién organiza el Clásico Mundial?

Existe un Comité Especial formado por las Grandes Ligas y la Federación Internacional de Béisbol, encabezado por el comisionado Rob Manfred y el presidente federado Riccardo Fraccari, italiano.

4.- ¿Por qué el Clásico se celebra en el mes de marzo y no a mediados de año o luego de la Serie Mundial?

Se escogió la época de entrenamientos de Grandes Ligas porque es la más pasiva del año. Los jugadores están en preparación con sus respectivos equipos, y quienes participan reciben los permisos correspondientes para integrarse a sus países.

5.- ¿Todos los jugadores participantes son nativos o han nacido en los países que representan?

No necesariamente. Muchos de ellos solo tienen descendencia, sea de padre o madre, y a veces de un abuelo, como el caso del cátcher Austin Wells, cuyo abuelo es nativo de San Francisco de Macorís. Su madre nació en New Jersey y su padre es de USA.

6.- ¿Cuántos países actúan en el Clásico 2026?

En total son 20, 4 grupos de 5, y clasifican los dos primeros de cada pool. Representan a los continentes América, Europa, Asia y Oceanía (Australia). No hay naciones de África.

7.- ¿Cuáles países han sido los campeones de los 5 Clásicos celebrados hasta el momento?

Japón se coronó en la primera versión, 2006; también en la segunda; la tercera fue ganada por Dominicana en forma invicta; la cuarta por Estados Unidos y la última, 2023, Japón nuevamente, que suma tres títulos.

8.- ¿Por qué los demás países no han podido ganar el Clásico y solo tres?

Porque existe una enorme diferencia en calidad entre las distintas naciones. Potencias como Estados Unidos, Dominicana y Venezuela, por citar tres, tienen un béisbol de mucha abundancia en talento. RD siempre mantiene unos 100 peloteros en rosters de Grandes Ligas. Venezuela sostiene más de 60 y siempre da la batalla. Inclusive en el último Clásico 2023 fue uno de los países que venció a Dominicana, además de Puerto Rico. Los boricuas siempre han tenido béisbol de calidad, pero se ven limitados en cantidad de peloteros, que ha bajado al paso del tiempo. Para la versión 2026, tienen la baja de quienes son sus tres principales jugadores: Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez.

La calidad del béisbol de Japón es una realidad, y lo vienen demostrando en este Clásico. Ellos tuvieron una primera liga en 1936, luego recesó por un tiempo y volvió a la vida en 1950, jugando en forma ininterrumpida desde entonces. Ellos han tenido grandes jugadores en MLB, iniciando con Ichiro Suzuki, llevado a Cooperstown en 2025, y Shohei Ohtani, llamado "El Fenómeno".

9.- ¿Algún dominicano ha repetido de mánager en el equipo dominicano?

Positivo, Tony Peña ha sido el único. Fue campeón en 2013 y repitió al torneo siguiente, 2017. El primero fue Manny Acta en 2006, Felipe Alou en 2009 y Rodney Linares en 2023.

10.- ¿Quiénes han ejercido las funciones de gerente general dominicano?

Stanley Javier fue responsable de esas funciones en 2006 y 2009; Moisés Alou también tuvo dos chances, 2013 y 2017; y ahora Nelson Cruz asume su segundo chance, pues está en el puesto desde el 2023.

11.- ¿Algún dominicano ha ganado el premio MVP?

Sí, Robinson Canó lo logró en 2013 como segunda base. En el torneo pasado el premio correspondió a Ohtani.

12.- ¿Cuántos son los juegos de Dominicana en este 2026?

Este viernes a las 8 vs. Nicaragua, el domingo a las 12 mediodía vs. Israel, el lunes a la misma hora vs. Holanda, el miércoles 11 vs. Venezuela, cerrando la actividad del grupo A.

13.- ¿Quién o quiénes son los favoritos?

Irónicamente, todo el mundo da tres equipos, no dos ni cuatro: Estados Unidos, Japón y Dominicana. No se mencionan ni Venezuela, Puerto Rico, Corea ni Canadá. ¿Cuál de ellos dará la sorpresa?

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com