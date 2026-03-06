Moncada guía a Cuba sobre Panamá e inician Clásico con el pie derecho

Cuba llegó al Clásico Mundial de Béisbol de este año con la intención de mantener intacta su impresionante racha. Incluyendo un cuarto puesto en el torneo de 2023, los cubanos han avanzado de la fase de grupos en los cinco Clásicos anteriores.

En su juego inaugural del Clásico Mundial de 2026, Cuba dio un paso importante para extender esa racha.

El equipo de Cuba hizo una declaración temprana en lo que promete ser un Grupo A muy abierto, al lograr una victoria 3-1 sobre Panamá el viernes por la tarde en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Cuba se adelantó rápidamente gracias a un jonrón de Yoelkis Guibert en la segunda entrada. En un duelo de izquierda a izquierda contra el lanzador de los Guardianes, Logan Allen, Guibert disparó una pelota por la línea del jardín derecho que se coló justo dentro del poste de foul. El jonrón de Guibert salió del bate a 103.3 mph y recorrió apenas 347 pies.

Una entrada después, Yoan Moncada le dio a Cuba una ventaja. Moncada, quien bateó .435 con un OPS de 1.258 en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, conectó una barredora con cuenta de 3-1 y la depositó más allá de la cerca del jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras. Moncada llegó al juego con solo 2 de 12 y cero extrabases contra Allen en sus enfrentamientos previos en la MLB.

Esos dos jonrones resultaron ser suficiente apoyo ofensivo para el cuerpo de lanzadores de Cuba, que silenció los bates de Panamá.

Liván Moinelo, otra figura destacada de la participación cubana en el torneo de 2023, fue el abridor en su octava participación en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB). Moinelo lució como el actual Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico de la Nipón Béisbol Profesional (NPB). Lanzó 3 2/3 entradas en blanco con cuatro ponches y provocó mucho contacto suave, permitiendo solo dos pelotas contundentes.

El bullpen no perdió el ritmo, comenzando con el lanzador derecho de los Blue Jays, Yariel Rodríguez, quien lanzó dos entradas y un tercio sin hits y con tres ponches. También dejó varados a dos corredores en la cuarta entrada.

Panamá anotó una carrera contra Emmanuel Chapman en la séptima entrada, pero no pudo acercarse más. Tres relevistas cubanos se combinaron para los últimos siete outs y aseguraron la victoria, ayudados en parte por una espléndida parada de Moncada en la esquina caliente para salvar una carrera en la octava entrada.