Manny Machado: “Nadie puede decir que no soy dominicano”

Representar a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol es un privilegio que no todos los peloteros tienen la oportunidad de vivir más de una vez. Sin embargo, algunos jugadores han logrado convertir esa experiencia en una constante dentro de su carrera, participando en varias ediciones del torneo

Uno de esos casos es el del estelar antesalista Manny Machado, quien ha representado al país en tres ocasiones distintas. Su primera participación fue en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, luego volvió a vestir el uniforme dominicano en el 2023 y ahora forma parte nuevamente del conjunto quisqueyano en el 2026.

Pero esta vez el jugador de los San Diego Padres tiene una razón adicional para bromear sobre su dominicanidad. Y es que recientemente recibió su cédula dominicana, un detalle que aprovechó para comentar entre risas antes del primer partido del equipo ante Nicaragua.

“Ahora nadie puede decir que no soy dominicano. Gracias a Dios me he puesto esta chaqueta varias veces, ahora tengo mi cédula y gracias al Señor, pues soy dominicano”, expresó Machado en tono jocoso, provocando risas en los periodistas.

Más grande que una Serie Mundial

El antesalista también coincidió con lo expresado por otras figuras del equipo como Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto, quienes señalaron que representar al país en el Clásico Mundial puede llegar a ser incluso más especial que disputar una Serie Mundial en las Grandes Ligas.

Machado sabe bien lo que significa jugar en ese escenario, ya que en 2018 disputó la Serie Mundial de 2018 con los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, aseguró que vestir la camiseta dominicana tiene un significado único.

Para el estelar antesalista, representar a la República Dominicana es “lo mejor que puede pasar” y un honor que jamás cambiaría, incluso teniendo la posibilidad de jugar internacionalmente con Estados Unidos, país donde nació.