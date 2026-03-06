Jeremy Peña no está seguro si estará listo para el día inaugural de la temporada

El campocorto estrella de los Astros de Houston, Jeremy Peña, podría perderse el primer día de la temporada debido a una fractura en un dedo que lo dejó fuera del Clásico Mundial de Béisbol .

Peña, quien se fracturó el dedo anular derecho tras fildear un rodado fuerte para la República Dominicana durante un juego de exhibición previo al Clásico Mundial de Béisbol el miércoles, será evaluado en dos semanas. Los Astros abren el 26 de marzo en casa contra los Angelinos de Los Ángeles.

“Siento que las últimas 48 horas han sido muy inciertas, pero es lo que es”, declaró Peña a la prensa el viernes. “Las lesiones son parte del juego. Ojalá estuviera jugando con los chicos”.

Se espera que Peña continúe con sus entrenamientos de béisbol durante la próxima semana. El jugador de 28 años fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas el año pasado, cuando bateó .304 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas, 20 bases robadas y un OPS de .840.

“El objetivo es intentar estar listo para el día inaugural”, dijo Peña. “No sé cómo va a sanar. No sé cómo será el proceso, pero el objetivo siempre es intentar unirme al equipo para el día inaugural”.