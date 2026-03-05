Soto, Machado... y cuando nos arropa el orgullo patrio

El espectáculo deportivo montado por la selección que nos representará a partir de este viernes en el Clásico Mundial de Béisbol, ha henchido el orgullo patrio de todos los dominicanos.

Desde el aterrizaje del vuelo privado que trajo a nuestros muchachos, pasando por el día de prácticas el lunes, con un estadio Quisqueya Juan Marichal lleno de niños beisbolistas, todas las luces han estado encima de los jugadores dominicanos.

Cuando hablamos del orgullo patrio eso quedó evidenciado desde que inició el partido nocturno del martes frente al equipo de los Tigres de Detroit, sobre todo con gente que nunca había participado en un juego profesional en RD como Manny Machado, Austin Wells Fernández o el espectacular Juan Soto. Cuando se mencionó por los altoparlantes cada uno de esos nombres todo el mundo se ponía de pie.

La fresa del pastel llegó en el cuarto episodio con tres jonrones salidos de los bates de Soto, Machado y el poderoso Junior Caminero, el dueño del Quisqueya Juan Marichal del torneo Lidom 2024-25. En el segundo encuentro La Fiera pegó jonrón y triple, totalizando cuatro hits y seis impulsadas.

Un estadio que resultó pequeño para la gran cantidad de dominicanos que deseaban asistir a la miniserie, independientemente del costo, pues el dominicano se da sus gustos no importa cuanto ni donde. Esto nos demostró que se hace necesario la construcción de un estadio de categoría como lo tienen Colombia, Nicaragua o Panamá, tres países sin la tradición ni el talento de los quisqueyanos, que somos lo más parecido a los brasileños en el fútbol.

El evento pasado eleva el orgullo patrio. Gracias a los organizadores que incluyó al gerente Nelson Cruz, al estado dominicano por los aportes para montar el evento, al comisionado Manfred por su presencia en el estadio y a todos los que hemos seguido por diferentes vías la selección criolla.

Si analizamos a priori, nos dimos cuenta que tenemos un equipo ofensivo envidiable, con un gran relevo y un picheo abridor que podría fortalecerse en una eventual segunda ronda si se integra Framber Valdez.

Ahora nos toca ponernos los pantalones y demostrar lo que somos, una potencia beisbolística, ante equipos como Países Bajos, Israel, Venezuela y sobre todo desde este viernes frente a Nicaragua.