Salvador Pérez sobre el Clásico: Es un sentimiento único, es un séptimo juego de la Serie Mundial

Salvador Pérez, receptor y capitán de la selección de béisbol de Venezuela en el Clásico Mundial 2026, reveló a los medios de comunicación que jugar en el evento mundialista es “un sentimiento único”.

“Cuando juegas por tu país es diferente. Es un sentimiento único, es un séptimo juego de la Serie Mundial. Es algo que el pelotero tiene que estar aquí y sentir”, comentó Pérez.

En ese sentido, el cátcher de 35 años de edad aseguró que dentro del torneo mundialista no existen rivales pequeños y por eso siempre los conjuntos deben salir a “jugar fuerte”.

“Cualquier equipo en el Clásico te puede dar una sorpresa, hay que salir a jugar fuerte, hay que salir a dar lo mejor de nosotros en el día a día y no importa el equipo que nos vayamos a enfrentar”.

Gran rivalidad

En ese sentido, "Salvy", como es conocido popularmente, aprovechó para catalogar a la novena de República Dominicana como “un tremendo equipo”.

“Todo el mundo sabe que dominicana es un tremendo equipo, tienen tremendos talentos, pero esperemos a ver qué pasa después del juego”, dijo el posición dos de la escuadra venezolana.

“Todos somos iguales, al final del día es un juego y el que haga más carreras gana. No somos más que nadie y nadie es más que nosotros tampoco. Vamos a divertirnos, a dar lo mejor de nosotros y ver qué pasa”, acotó.

Por otro lado, Pérez reveló que uno de los mejores juegos que ha jugado en el Clásico Mundial de Béisbol fue frente a la selección quisqueyana.

“Uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida fue Dominicana y Venezuela en 2023. Ver ese estadio full, la emoción que llevan los fanáticos de los dos países, esa rivalidad que hay en el terreno”, expresó.

El conjunto sudamericano tendrá su primer partido el 6 de marzo contra Países Bajos en el loanDepot Park de Miami, lugar donde se llevarán a cabo los juegos del grupo D. El abridor anunciado para ese juego es el zurdo Ranger Suárez.

Por su parte, el encuentro entre dominicanos y venezolanos será realizado el 11 de marzo a las 8:00 de la noche (hora dominicana).