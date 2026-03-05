El lanzador Bryan Rodríguez firma para seguir con los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la firma como agente libre del lanzador derecho Bryan Rodríguez, quien acordó con la franquicia para mantenerse con el equipo de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Rodríguez, de 34 años y nativo de San Pedro de Macorís, cuenta con una amplia trayectoria en el béisbol profesional, incluyendo experiencia en ligas internacionales como Japón (NPB) y México, además de su participación en el béisbol dominicano.

El derecho regresó a los Gigantes del Cibao durante la temporada 2025, luego de llegar al conjunto vía cambio desde las Águilas Cibaeñas, convirtiéndose en uno de los brazos importantes dentro del staff de lanzadores en la recta final de la campaña.

Durante su actuación con los Gigantes, Rodríguez registró marca de 0-0 con efectividad de 4.50 en 18 entradas de trabajo, en las que ponchó a 13 bateadores, desempeñándose en un rol combinado como abridor y relevista.

El gerente de operaciones de béisbol del equipo, Jaylon Pimentel, expresó su satisfacción por poder asegurar el regreso del experimentado lanzador derecho, destacando su profesionalismo y la versatilidad que aporta al cuerpo de pitcheo.

Con esta firma, los Gigantes del Cibao continúan fortaleciendo su staff de lanzadores y apostando a la continuidad de jugadores con experiencia, con miras a seguir construyendo un equipo competitivo para la próxima temporada de LIDOM.