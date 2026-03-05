"La presión es buena"; Nicaragua lista para enfrentar a RD en el Clásico Mundial

Los lanzadores de la selección de béisbol de Nicaragua, Ronald Medrano y Carlos Teller, aseguraron que la novena centroamericana se siente lista para afrontar su primer partido en el Clásico Mundial frente a República Dominicana.

Los pitchers indicaron que los integrantes del combinado azul y blanco se han “preparado física y mentalmente” para afrontar el torneo que cuenta con 20 selecciones que tienen como idea alcanzar el título mundial.

“Nos hemos preparado física y mentalmente para el torneo, para estas situaciones. La presión es buena, quiere decir que estamos viviendo un buen momento”, expresó el derecho Medrano, que fue designado para ser el abridor del primer partido.

Por otro lado, Teller aseguró que la novena se encuentra “al mismo nivel del terrero” que la de los quisqueyanos y por eso cree que su equipo puede llevarse la victoria.

“Estamos jugando al mismo nivel del terrero. Sabemos que ellos tienen un nombre, pero al final hay que hacer 27 outs y gana el que hace más carreras”, aseguró.

El zurdo acotó que sabe la dificultad del grupo; sin embargo, comentó que “la ejecución va a marcar la diferencia”.

“Sabemos que no es un grupo muy fácil, pero la ejecución va a marcar la diferencia y yo creo que todos nos hemos preparado suficientemente bien para estar en este momento, para salir a buscar victorias”, aseveró.

Baker confía en sus jugadores

Por otro lado, Dusty Baker, dirigente de los “los nicas” para la sexta versión del evento, aclaró que confía en sus jugadores y que cree en las posibilidades de tener un buen desenvolvimiento dentro de la justa mundialista.

Asimismo, durante el encuentro con la prensa, Baker comentó que fue invitado a ser parte de la selección de Estados Unidos en 2023, pero rechazó la oferta para enfocarse en los Astros de Houston, escuadra que dirigía en ese año.

“Fui invitado a ser el manager de Estados Unidos durante el Clásico Mundial pasado, pero decidí rechazarla porque estaba tratando de llevar a mi equipo (Astros de Houston) a la Serie Mundial para ganarla de manera consecutiva”, explicó Baker.

Además, el capataz que obtuvo 2,183 triunfos en Grandes Ligas, indicó que en el caso de Mark Vientos “el futuro es brillante”. El bateador derecho es una de las nuevas integraciones que tiene la escuadra molinera.

“El futuro es muy brillante. Él es uno de los hombres con el que los Mets cuentan para ser un gran nombre dentro la mitad del orden de bateo”, aseguró mientras hablaba en una rueda de prensa realizada en el loanDepot Park de Miami.