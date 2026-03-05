Juan Soto es premiado como el dominicano MVP de Grandes Ligas en 2025

Juan Soto, jardinero de los Mets de New York, fue galardonado como “Jugador Dominicano Más Valioso 2025” y “Jugador Dominicano Ofensivo del Año 2025” del béisbol de Grandes Ligas, este jueves.

Soto se convierte en el primer jugador en la historia en ganar ambos premios el mismo año en temporadas consecutivas, en la premiación de la empresa JJ Sports del periodista Juan Josè Rodrìguez. .

Soto ya era uno de los seis estelares de Grandes Ligas que que han logrado los dos galardones en una misma temporada, junto a Albert Pujols, David Ortiz, Nelson Cruz, José Ramírez y Vladimir Guerrero Jr.

La premiación se celebra por vigésima sexta edición.

La votación es realizada por un panel de periodistas dominicanos expertos en beisbol de la MLB. Los actos de entrega se realizan en el Restaurante Fratello del Ensanche Naco.

Soto ganó el preciado trofeo al recibir 14 votos de primer lugar, 3 de segundo lugar, tres de tercero, y uno de cuarto, para totalizar 191 puntos.

Geraldo Perdomo, campocorto de las Diamondbacks de Arizona, quedo segundo en la carrera por MVP, tras totalizar 3 votos de primer lugar, 7 de segundo, 6 de tercero, 3 en la cuarta posición, y finalmente 2 de quinto, para un total de 156 unidades.

En la tercera posición quedo, José Ramírez, tercera base de los Guardianes de Cleveland con 3 de primero, 5 en el segundo, 6 de tercer lugar, 5 de cuarto, y 2 en la quinta posición, para un total de 151 tantos.

En tanto que por la contienda del “Jugador Dominicano Ofensivo del Año 2025 en Grandes Ligas”, Soto obtuvo 15 sufragios de primero, 4 de segundo, y 1 en la tercera y uno de quinto respectivamente, para alcanzar los 194 puntos.