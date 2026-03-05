wbc 2026
¿Qué resultados tuvieron los rivales de RD durante los juegos de preparación del WBC?
Antes de del inició de los enfrentamientos oficiales, que serán a partir del 6 de marzo, hubo partidos de exhibición y esos equipos tuvieron diferentes resultados.
República Dominicana se enfrentará a cuatro rivales durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 durante la fase de grupos.
Esos cuatro combinados nacionales son Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela.
¿Cómo le fue a cada uno?
El único que está presente en el grupo D y ganó sus dos encuentros fue Países Bajos, una escuadra que venció a las Oropéndolas de Baltimore (8-5) y a los Rayos de Tampa Bay (11-8) en las disputas celebradas los días 3 y 4 de marzo.
Nicaragua e Israel tuvieron actuaciones similares, debido a que ganaron y perdieron un encuentro.
“Los nicas” cayeron frente a los Mets de Nueva York (6-3) y sorprendieron al ganarle a los Cardenales de San Luis (2-1) con el estilo que los diferenció en las rondas clasificatorias del evento: ganar por una o dos carreras.
Por otro lado, los asiáticos ganaron una carrera por cero sobre los Marlins de Miami y posteriormente sufrieron un revés delante los Mets de Nueva York (5-2).
¿Qué pasó con Venezuela? Los sudamericanos se enfrentaron a los Nacionales de Washington (5-1) y a los Astros de Houston (3-1) y fueron alcanzados por la desdicha de perder ambos partidos.
Además, el conjunto venezolano no anotó más de una carrera en ambos encuentros.
Empate y victoria
En el caso de República Dominicana, sus juegos se celebraron en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y la ofensiva junto al revelo brillaron en el primer partido (12-4).
El segundo encuentro culminó en empate (4-4) y eso llevó a los caribeños a unirse a la selección de Gran Bretaña y Corea del Sur como las únicas en ganar y empatar uno de sus partidos de preparación.
Los quisqueyanos iniciarán sus andanzas el 6 de marzo vs. Nicaragua; sigue Países Bajos el domingo 8 marzo; Israel, el lunes 9 marzo y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo.
Resultados de otros partidos:
Estados Unidos (2-0)
Gigantes de San Francisco (15-1), victoria.
Colorado Rockies (14-4), victoria.
Canadá (1-1)
Azulejos de Toronto (7-10), derrota.
Filis de Filadelfia (5-3), victoria.
México (2-0)
Diamondbacks de Arizona (6-3), victoria.
Dodgers de Los Ángeles (7-5), victoria.
Puerto Rico (1-1)
Medias Rojas de Boston (5-3), victoria.
Mellizos de Minnesota (3-6), derrota.
Colombia (0-2)
Piratas de Pittsburgh (7-1), derrota.
Bravos de Atlanta (9-1), derrota.
Italia (1-1)
Chicago Cubs (9-4), victoria.
Angelinos de Anaheim (4-3), derrota.
Gran Bretaña (1-1*)
Cerveceros de Milwaukee (7-3), victoria.
Padres de San Diego (2-2), empate.
Cuba (0-2)
Reales de Kansas City (0-4), derrota.
Rojos de Cincinnati (2-19), derrota.
Panamá (0-2)
Yankees de Nueva York (11-1), derrota.
Tigres de Detroit (2-1), derrota.
Brasil (0-2)
Atléticos de Sacramento (14-4), derrota.
Vigilantes de Texas (13-2), derrota.