wbc 2026 

¿Qué resultados tuvieron los rivales de RD durante los juegos de preparación del WBC?

Antes de del inició de los enfrentamientos oficiales, que serán a partir del 6 de marzo, hubo partidos de exhibición y esos equipos tuvieron diferentes resultados.

Los peloteros Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Webster Rivas se despiden del público dominicano tras el segundo juego de exhibición en el país de la selección de beisbol el 4 de marzo de 2026

Los peloteros Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Webster Rivas se despiden del público dominicano tras el segundo juego de exhibición en el país de la selección de beisbol el 4 de marzo de 2026Enriquillo Billini/ LD

Josué Batista Ramírez 

República Dominicana se enfrentará a cuatro rivales durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 durante la fase de grupos.

Esos cuatro combinados nacionales son Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela.

Antes de del inició de los enfrentamientos oficiales, que serán a partir de este viernes 6 de marzo, hubo partidos de exhibición y esos equipos tuvieron diferentes resultados.

¿Cómo le fue a cada uno?

El único que está presente en el grupo D y ganó sus dos encuentros fue Países Bajos, una escuadra que venció a las Oropéndolas de Baltimore (8-5) y a los Rayos de Tampa Bay (11-8) en las disputas celebradas los días 3 y 4 de marzo.

Nicaragua e Israel tuvieron actuaciones similares, debido a que ganaron y perdieron un encuentro.

Los nicas” cayeron frente a los Mets de Nueva York (6-3) y sorprendieron al ganarle a los Cardenales de San Luis (2-1) con el estilo que los diferenció en las rondas clasificatorias del evento: ganar por una o dos carreras.

Por otro lado, los asiáticos ganaron una carrera por cero sobre los Marlins de Miami y posteriormente sufrieron un revés delante los Mets de Nueva York (5-2).

¿Qué pasó con Venezuela? Los sudamericanos se enfrentaron a los Nacionales de Washington (5-1) y a los Astros de Houston (3-1) y fueron alcanzados por la desdicha de perder ambos partidos.

Además, el conjunto venezolano no anotó más de una carrera en ambos encuentros.

Empate y victoria

En el caso de República Dominicana, sus juegos se celebraron en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y la ofensiva junto al revelo brillaron en el primer partido (12-4).

El segundo encuentro culminó en empate (4-4) y eso llevó a los caribeños a unirse a la selección de Gran Bretaña y Corea del Sur como las únicas en ganar y empatar uno de sus partidos de preparación.

Los quisqueyanos iniciarán sus andanzas el 6 de marzo vs. Nicaragua; sigue Países Bajos el domingo 8 marzo; Israel, el lunes 9 marzo y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo.

Resultados de otros partidos: 

Estados Unidos (2-0)

Gigantes de San Francisco (15-1), victoria.

Colorado Rockies (14-4), victoria.

Canadá (1-1)

Azulejos de Toronto (7-10), derrota.

Filis de Filadelfia (5-3), victoria.

México (2-0)

Diamondbacks de Arizona (6-3), victoria.

Dodgers de Los Ángeles (7-5), victoria.

Puerto Rico (1-1)

Medias Rojas de Boston (5-3), victoria.

Mellizos de Minnesota (3-6), derrota.

Colombia (0-2)

Piratas de Pittsburgh (7-1), derrota.

Bravos de Atlanta (9-1), derrota.

Italia (1-1)

Chicago Cubs (9-4), victoria.

Angelinos de Anaheim (4-3), derrota.

Gran Bretaña (1-1*)

Cerveceros de Milwaukee (7-3), victoria.

Padres de San Diego (2-2), empate.

Cuba (0-2)

Reales de Kansas City (0-4), derrota.

Rojos de Cincinnati (2-19), derrota.

Panamá (0-2)

Yankees de Nueva York (11-1), derrota.

Tigres de Detroit (2-1), derrota.

Brasil (0-2)

Atléticos de Sacramento (14-4), derrota.

Vigilantes de Texas (13-2), derrota.

