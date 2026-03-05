Con dos jonrones de Whitcomb, Corea del Sur vence a la República Checa

Corea del Sur conectó cuatro jonrones y dominó a la República Checa por 11-4 en el Grupo C en el segundo juego del día del Clásico Mundial de Béisbol en el Tokyo Dome.

Shay Whitcomb, de los Astros de Houston, conectó dos jonrones en apariciones al plato consecutivas, su compañero Bo Gyeong Moon conectó un grand slam y Jahmai Jones, de los Tigres de Detroit, añadió un jonrón solitario en la octava entrada.

El grand slam de Moon llegó en la primera entrada con un out, lo que persiguió al abridor Daniel Padysak, quien cargó con la derrota. Hyeong Jun So se llevó la victoria.

Whitcomb conectó un jonrón solitario en la tercera entrada y añadió un jonrón de dos carreras en la quinta.

El checo Terrin Vavra conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada contra Woo Joo Jeong para reducir la ventaja a 6-3, pero fue eclipsado por el segundo jonrón de Whitcomb en la parte baja de la entrada.

Vavra jugó varios partidos con los Orioles de Baltimore, siendo el único jugador checo con experiencia en las Grandes Ligas.

Corea del Sur cuenta con una gran cantidad de talento en las Grandes Ligas, liderado por el infielder de los Dodgers de Los Ángeles, Hyeseong Kim, y el jardinero de los Gigantes de San Francisco, Jung Hoo Lee.

Corea del Sur intenta avanzar de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) tras tres fracasos consecutivos.

El viernes, en el Grupo C, Australia se enfrenta a la República Checa y Japón juega contra Taiwán.

Los dos mejores equipos del grupo avanzan a los cuartos de final en Estados Unidos, uniéndose a los dos primeros de los otros tres grupos.