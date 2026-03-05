Dominicana debuta este viernes contra Nicaragua en el Clásico Mundial

República Dominicana aprendió hace 16 años una lección que todavía resuena en la memoria del béisbol nacional.

En el Clásico Mundial de 2009, la poderosa escuadra dominicana cayó en dos ocasiones ante Holanda, un equipo que en el papel parecía muy inferior.

Aquella sorpresa histórica dejó claro que en torneos cortos no existen rivales pequeños.

En este 2026, cuando el conjunto quisqueyano se prepara para debutar este viernes ante Nicaragua, la advertencia sigue vigente. “El que olvida su historia está condenado a repetirla”.

Por eso, dentro del camerino dominicano no hay espacio para la confianza. Aunque muchos analistas colocan a Nicaragua como el rival más débil del grupo, en el equipo tricolor el enfoque es distinto.

El primero en dejarlo claro fue el que los enfrentará, el zurdo Cristopher Sánchez.

Lejos de subestimar al rival, el lanzador dominicano aseguró que ha dedicado tiempo a estudiar a la ofensiva nicaragüense, consciente de que cualquier descuido puede ser costoso en una competencia de eliminación rápida.

“Nicaragua no es un rival fácil. Solo conozco a dos bateadores de ellos: Mark Vientos y Jeter Downs, por lo que tuve que ver muchos videos para poder estudiarlos”, expresó Sánchez.

Más allá del reto deportivo, el zurdo también habló del orgullo que representa vestir el uniforme dominicano en un evento de tanta magnitud.

Mientras respondía a los periodistas, su voz se quebró y los ojos se le humedecieron al referirse a lo que significa representar al país.

Sánchez confesó que formar parte del equipo nacional es el momento más especial que ha vivido desde que comenzó su carrera profesional.

“Jugar con República Dominicana es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Por esta (agarró su camiseta que dice el nombre del país), es que estoy jugando”, añadió.

El estelar llega al Clásico como el as de la rotación dominicana. No es para menos. El año pasado terminó segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Nacional, consolidándose como uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas.

Sánchez también dejó claro que su mentalidad será agresiva desde el primer pitcheo, aunque reconoce que existe un límite en la cantidad de lanzamientos que puede realizar.

“Voy todo el camino. Donde quiera que mi país me necesite voy a estar. Obviamente sé que hay un tema de restricción de lanzamientos, pero la clave será atacar la zona de strike temprano”, sostuvo.

Mientras tanto, el dirigente Albert Pujols parece tener bastante claro el equipo que enviará al terreno para el debut ante Nicaragua.

El propio capataz adelantó que la alineación utilizada en el primer partido de exhibición contra los Tigres de Detroit, el pasado martes, sería prácticamente la misma para el encuentro inaugural del Clásico.

De mantenerse ese plan, República Dominicana saldría al terreno con Fernando Tatis Jr. en el jardín derecho, Ketel Marte en la segunda base y Juan Soto en el jardín izquierdo. Vladimir Guerrero Jr. ocuparía la primera base, Manny Machado la tercera, mientras que Junior Caminero sería el bateador designado.

La parte baja del orden estaría conformada por Julio Rodríguez en el jardín central, Austin Wells como receptor y Geraldo Perdomo defendiendo el campocorto, una alineación cargada de talento que buscará comenzar con paso firme.