Junior Lake y otros peloteros del roster de RD que han tenido buen desenvolvimiento en Lidom

Las oportunidades son escasas, pero cuando llegan es porque han sido diseñadas totalmente para ti.

Ese es el caso de Junior Lake y su entrada al roster de la selección de República Dominicana que estará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Lake es un jardinero que poco a poco se acerca a ser catalogado como leyenda dentro de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) y está oportunidad, la de por primera vez participar en un Clásico, es una que invita a pensar en esos jugadores que han tenido buenos desenvolvimientos en territorio dominicano y dicen presentes en el roster oficial del evento mundialista.

El nacido en la parte este del país ingresó al roster oficial en sustitución de Johan Rojas, un jardinero que salió debido a un falló en una prueba antidopaje que lo llevó a ser suspendido por MLB por 80 juegos.

El guardabosque petromacorisano ha jugado para Estrellas Orientales y Leones del Escogido en una trayectoria de más de una década dentro del béisbol invernal. Ha ganado cinco títulos de Serie Final y en 17 temporadas ha establecido los siguientes números: 100 dobles, 18 triples, 59 jonrones, 443 anotadas y 319 empujadas, además de 180 bases robadas.

Junior Caminero, conocido como “la Máxima”, debutó en la campaña 2023-24 de Lidom y se convirtió en un antes y después en la temporada 2024-25 cuando fue protagonista de la corona número 17 del Escogido.

En esa temporada, el tercera base estuvo presente en nueve partidos de serie regular y bateó para .424 con un OPS de 1.002.

Sin embargo, su desenvolvimiento en la postemporada de ese torneo fue más impresionante. Ganó el Jugador Más Valioso del Round Robin y de la Serie Final.

En esas dos fases obtuvo un promedio de bateo de .285, un OPS de 1.186, 20 carreras impulsadas, 21 anotadas y empalmó cuatro bambinazos entre las dos fases.

Otro dentro de la escuadra quisqueyana que ha tenido logros para ser recordado es el campocorto Jeremy Peña, que fue elegido Novato del Año en el torneo 2020-21 mientras jugaba para las Estrellas Orientales.

Peña tuvo un promedio de bateo de .310 durante el transcurso de esa campaña, conectó tres jonrones, se robó siete bases y llegó a la registradora un total de 37 ocasiones.

El torpedero recibió cinco votos en la votación por el JMV de esa campaña. No obstante, la distinción se la llevó Ronald Guzmán con 63 sufragios. El parador en corto jugó en la siguiente temporada (2021-22) y culminó con la siguiente línea ofensiva: .291/.364/.410.

El apellido Tatis es uno que resuena constantemente por las calles de San Pedro de Macorís. El campeonato de la temporada 2018-19 y los aportes hechos por esa familia provocan esa situación.

En esa épica temporada el dirigente de las Estrellas Orientales era Fernando Tatis Sr. y uno de los jugadores de ese conjunto era Fernando Tatis Jr.

Este último juega con el equipo oriental desde la temporada 2017-18 y hasta ahora posee 11 vuelacercas, 38 remolcadas, 20 dobles, 60 carreras anotadas y un promedio de bateo de .249 en los 92 partidos que ha tenido acción.

Geraldo Perdomo encuentra un espacio en el listado por ser un bateador consistente desde su debut con las Águilas Cibaeñas en la temporada 2022-23.

El jugador se desenvuelve en la posición seis del cuadro interior y ha jugado en Lidom de manera consecutiva las últimas tres temporadas donde ha mostrado buenas capacidades para llegar a base.

Menciones honoríficas

Vladimir Guerrero Jr. también jugó en el béisbol profesional dominicano, estuvo en la 2017-18 y 2020-21 con los Leones del Escogido y ha jugado con ellos un total de 38 partidos.

En 2023 fue cambiado a los Toros del Este por José Ramírez.

Abner Uribe, Camilo Doval y Carlos Estévez han tenido acción en el béisbol invernal, pero sin la misma fortuna que algunos de los anteriores.