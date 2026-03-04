Juan Soto se despide de la afición con un jonrón en el juego final entre Dominicana y Detroit

Juan Soto se despidió de la afición dominicana con un cuadrangular solitario en el quinto episodio. Junior Caminero bateó de 2-2 en el juego y de 6-6. Carlos Santana, con un sencillo remolcador de una carrera en el noveno, posibilitó que el equipo de República Dominicana terminara empate 4-4 este miércoles con los Tigres de Detroit en el segundo encuentro de exhibición que sostuvieron en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Soto, además de su jonrón dio un triple en tres turnos, remolcó tres y anotó una en el segundo juego que participa ante su familia y el público dominicano.

Brayan Bello inició el partido por el trabuco dominicano, tolerando un hit y una carrera en tres entradas laboradas.

Los relevistas Elvis Alvarado, Albert Abreu Phillips Valdez y Enny Romero habían mantenido en ventaja 3-1 al conjunto que dirige Albert Pujols, pero los Tigres reaccionaron en el octavo y le marcaron una vuelta a Oscar de la Cruz en el octavo y dos a Jimmy Cordero en el noveno para irse arriba 4-3.

Esto preparó el escenario para que el veterano Santana, quien se apresta a participar por curta ocasión en el Clásico Mundial, conectara una línea de hit al jardín izquierdo que llevó hasta el plato desde segunda al corredor Amed Rosario con la anotación del empate.

Los reglamentos de MLB evitan los juegos extrainning en esta etapa de preparación que realizan los equipos de Grandes Ligas.