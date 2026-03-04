Comisionado Rob Manfred resalta el apoyo dado por Luis Abinader

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, resaltó el firme y constante respaldo que ha recibido de parte del presidente de la República, Luis Abinader, durante sus casi seis años al frente del Estado dominicano, destacando que ese apoyo ha sido determinante para el fortalecimiento del béisbol profesional en el país.

En declaraciones ofrecidas antes del partido de ayer entre el combinado nacional dominicano y los Tigres de Detroit, Manfred valoró la apertura y disposición mostradas por el mandatario para que las iniciativas de Grandes Ligas en la República Dominicana puedan desarrollarse con éxito.

Subrayó que el presidente Abinader ha mantenido una actitud colaboradora y proactiva en cada proyecto presentado por la organización. “El presidente ha sido de gran ayuda para nosotros en términos de asegurarnos de que todo lo que hacemos aquí sea exitoso”, apuntó el comisionado. “No se puede pedir mejor compañero que el presidente”, agregó.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, agradeció las palabras de elogios del comisionado de MLB y agregó que "su reconocimiento nos confirma que somos una potencia en materia de béisbol y que el mismo cuenta con el apoyo incondicional del gobierno dominicano".

El comisionado señaló que uno de los aspectos más relevantes ha sido el respaldo gubernamental a la construcción de un nuevo estadio, iniciativa que, según explicó, contribuirá significativamente al crecimiento del béisbol y a la creación de mayores oportunidades para jugadores y fanáticos. “Estamos muy optimistas de que se va a construir un nuevo estadio aquí.

Una instalación aquí haría mucho más fácil la celebración de juegos de temporada regular y de etapas del Clásico Mundial de Béisbol en República Dominicana”, expresó.

Asimismo, Manfred destacó el liderazgo del presidente en el proceso de eliminación de trabas legales que anteriormente afectaban el desarrollo de operaciones vinculadas a Grandes Ligas en el país.

El máximo ejecutivo de las Grandes Ligas indicó que, gracias a ese acompañamiento directo desde el Poder Ejecutivo, se han logrado avances importantes para modernizar y transparentar los procesos, fortaleciendo la relación entre MLB y la República Dominicana.

Manfred reiteró su agradecimiento al presidente Abinader por su compromiso con el deporte y por entender el impacto social y económico que tiene el béisbol en la nación dominicana.