Caminero de 10-10 en sus últimos turnos en el Quisqueya

Junior Caminero está en su “máxima” expresión.

El antesalista suma 10 turnos consecutivos conectando de hit en sus últimos tres partidos disputados en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Todo comenzó hace dos años, cuando los Leones del Escogido derrotaron a los Tigres del Licey en el séptimo juego de la final de la LIDOM. Aquella noche histórica —la misma en la que Caminero disparó el jonrón por encima del paredón de los 411 — bateó de 5-4. Falló su primer turno, pero a partir de ahí inició una racha que sigue vigente hasta hoy.

Representando a la República Dominicana en los partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit, Junior terminó el primer encuentro con jornada perfecta de 4-4, incluyendo un jonrón, dos anotadas y una remolcada.

Cerró la miniserie de dos juegos con otros dos indiscutibles, incluido un triple.

La selección dominicana se impuso sobre Detroit en el primer encuentro (12-4) de dos.