“Unión”, el lema del equipo de República Dominicana

Cuando se habla del Clásico Mundial de Béisbol, y en especial del equipo de la República Dominicana, la conversación suele ir de estrellas multimillonarias y lujos que acompañan a esos nombres estelares de Grandes Ligas.

Pero esa imagen se transforma por completo cuando esos mismos peloteros se ponen la franela tricolor. Lo que queda no es dinero ni fama, sino una hermandad que trasciende las cuentas de banco y las estadísticas deportivas.

Este lunes, el equipo dominicano que representará al país en el Clásico Mundial practicó por primera vez en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en una sesión abierta al público.

Desde que los jugadores aterrizaron y se reunieron para entrenar, una sensación ha dominado la escena: la unidad del grupo. No son simples compañeros de equipo, se consideran hermanos.

Fernando Tatis Jr.

Para el estelar jardinero de los Padres de San Diego, esa química que se observa no es un montaje ni un truco de redes sociales.

“La vibra que se siente aquí entre nosotros es algo que no se puede fingir. Cuando nos ponemos esta camiseta, se nos olvida todo lo demás. Esto es una familia”, dijo Tatis Jr.

Juan Soto

De igual forma, Juan Soto fue enfático sobre lo que significa vestir la franela dominicana.

Soto comentó lo especial que es ver la alegría, el compromiso y la buena química entre veteranos y jóvenes.

“Estamos aquí por algo más que un juego. Esto es por nuestra gente, por nuestra bandera, por nuestros sueños de la infancia,” declaró Soto.

Pedro Martínez

El inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez, resaltó su admiración por la humildad y el compañerismo que ha observado entre las estrellas:

“Aquí no hay ego. Están todos unidos por un solo objetivo. Se siente muy bien ver a todos esos muchachos, millonarios, superestrellas, entregarlo y dejarlo todo por su país”, dijo el inmortal.

Abridores

El cuerpo monticular del equipo es una mezcla potente de experiencia y juventud, pero también de historias personales que elevan el deseo de triunfo.

Sandy Alcántara, quien fue anunciado como el abridor del cuarto y último juego de Dominicana en la primera ronda, tendrá la oportunidad de redimirse contra Venezuela, país que lo derrotó en la edición anterior del Clásico.

El derecho afirmó que está enfocado en prepararse mental y físicamente para ese desafío.

“Me he estado preparando muy bien para hacer un buen trabajo. Sé que Venezuela tiene un buen equipo de nuevo, pero con Dios delante podremos salir por la puerta grande”, dijo Sandy.

Mientras, Luis Severino, abridor del segundo juego contra Países Bajos, reveló que estudiará videos de bateadores de Holanda y ajustará su plan de juego. “Quiero ser agresivo con mis pitcheos, montármele a los bateadores y tratar de sacar outs”, sostuvo.