RD define su primera alineación ofensiva para el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo dominicano anunció su primera alineación ofensiva para el Clásico Mundial de Béisbol.

Los quisqueyanos chocarán hoy contra los Tigres de Detroit en el primero de dos juegos de exhibición en República Dominicana, preparativos para el arranque del torneo este viernes.

El equipo liderado por Albert Pujols presentará a Fernando Tatis Jr. bateando primero como había adelantado el dirigente.

A continuación compartimos la alineación completa y las posiciones defensivas que tendrán:

Alineación RD vs Detroit, 3 de marzo de 2026 1. Fernando Tatis Jr. RF

​2. Ketel Marte 2B

​3. Juan Soto LF

​4. Vladimir Guerrero Jr. 1B

​5. Manny Machado 3B

​6. Junior Caminero DH

​7. Julio Rodríguez CF

​8. Austin Wells C

​9. Geraldo Perdomo SS

El dirigente Albert Pujols había adelantado, en entrevista con el programa Abriendo Sports, que esta primera alineación sería la que utilizaría ante Nicaragua el viernes, en el comienzo del torneo.

El lanzador, que también había sido anunciado, lo será el derecho Luis Severino.

Para el partido de mañana está anunciado Bryan Bello, también derecho.

El día viernes el equipo nacional se enfrentará a Nicaragua en el arranque del torneo y tendrá en la loma al zurdo Cristopher Sánchez.

El equipo dominicano forma parte del denominado Grupo D, que jugará en Miami. Junto a la República Dominicana pertenecen a ese grupo Venezuela, Países Bajos, Israel, Nicaragua.

¿Dónde ver el juego?

La transmisión por televisión y radio está a cargo del Grupo de Medios Panorama, en su canal de televisión VTV 32 y la emisora de radio Panorama 96.9 FM.

También se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio.

El equipo dominicano inicia sus choques el 6 de marzo vs. Nicaragua; sigue Países Bajos el domingo 8 marzo; Israel, el lunes 9 marzo y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo.