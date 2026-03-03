Primera muestra

¿Cómo interpretar esta victoria de 12 por 4 de la selección dominicana sobre Detroit? Claro que fue un juego de entrenamiento, de “fogueo”, pero resulta que todo cuanto usted haga en esta etapa previa del Clásico Mundial es válido.

Sucedió igual en 2013, cuando Dominicana jugó dos partidos de exhibición, los ganó ambos y luego se dirigieron a una actuación invicta de 8-0 para conquistar la corona. Nadie puede decir que será así ahora, pero la muestra de este martes ante Detroit es interesante. Veamos algunos detalles.

.- En el pitcheo solo hubo una mala pisada y fue del abridor Luis Severino, quien permitió jonrón al primer pitcheo de su juego, un tablazo del bateador Kevin McNogigle, y más adelante le harían otras carreras. En total, en dos entradas Severino permitió 5 hits y 3 carreras, y dejó el marcador 3-0 en contra de RD.

.- Más adelante los bates dominicanos se encargaron de borrar eso, y el pitcheo de relevo estuvo superbo. Por el montículo hubo un largo desfile de buenos relevistas, como Gregory Soto, Dennis Santana, Seranthony Domínguez, Carlos Estevez, Abner Uribe, Wandy Peralta, Huascar Brazobán, y cerró Juan Mejía retirando el último bateador con un solo pitcheo. Uribe, de los Cerveceros de Milwaukee, dio una demostración de fuerza ponchando los tres que enfrentó.

.- En la ofensiva, fueron 19 hits los conectados por la poderosa alineación dominicana, pero el ruido mayor ocurrió en el cuarto inning, cuando pegaron 3 jonrones. El primero fue un tablazo de dos vueltas por Juan Soto, y luego de un out de Vladimir Guerrero Jr., llegaron jonrones seguidos por Manny Machado entre left center, y Junior Caminero por la banda derecha. Había fallado su primer turno con globo al right.

.- Ese fue un momento espectacular, costó el valor total de la taquilla y, como dice el refrán, “el estadio se quería caer”. La gente se lo disfrutó en grande.

.- Soto despachó jonrón y sencillo, tuvo un ponche y salió luego de medio juego. Se gozó su noche, sobre todo su jonrón, y en la presentación de los jugadores fue el más aplaudido de todos, compitiendo algo con Manny Machado.

.- Machado fue ampliamente ovacionado en su primer turno y recibió base por bolas. Luego se incorporó a la ofensiva con un claro jonrón en el cuarto y sacó buenas notas.

.- Caminero fue hombre grande en la noche, en calidad de designado. Pegó hit en su primer turno, y dice Luichy Sánchez que el hombre tiene entonces 8 hits seguidos desde la final del torneo antepasado, en el Quisqueya. Eso incluyó el jonrón decisivo del campeonato 2024-25. En total disparó de 4-4.

.- Los tres jonrones del cuarto inning fueron contra el lanzador Bryan Hurter, a quien no le tuvieron ningún respeto.

.- Julio Rodríguez falló un turno oficial y Vladimir Guerrero Jr. de 3-0, entre otros que no tuvieron ofensiva.

.- El mánager Albert Pujols, que usó 10 lanzadores, también pudo mostrar la banca de Lidom con Sócrates Brito, Junior Lake, Mel Rojas Jr., Michael de León, entre otros. Lake, por cierto, tuvo inscripción oficial en el equipo por Johan Rojas, quien ha sido separado por un aparente problema de dopaje. Se dice que él decidió apelar y que el comisionado mandará revisar su caso, pero mientras queda fuera del roster dominicano.

.- OTROS DETALLES

.- El segundo partido de esta serie será esta tarde a las 3 y posiblemente se produzca otro lleno. Si muchos no habían adquirido boletas para este miércoles, por ser de tarde, seguro se animarán luego de esta tremenda exhibición de ofensiva.

.- Héctor Acosta, El Torito, cantó el himno nacional dominicano, mientras el de Estados Unidos se escuchó libremente, pues no se invitó a nadie. Debieron invitar a algún cantante, pues aquí son muchos los que hablan inglés.

.- Por aquí anda el comisionado Rob Manfred, pues la MLB está apoyando la construcción de un nuevo estadio para la capital. También están enamorando al presidente Luis Abinader, quien la noche del lunes participó en una cena privada con los peloteros. No fue en Palacio, fue en el hotel donde se hospeda el equipo.

.- El lance de la primera bola estuvo a cargo de cuatro familiares de las víctimas de la tragedia del Jet Set. Cuatro peloteros dominicanos hicieron las veces de receptores.

.- Manny Machado es un tipo farandulero, poco menos que Fernando Tatis Jr., pero ahí van. Machado tiene unos spikes (zapatos de juego) de dos colores, uno blanco, otro rojo. Chequeen eso, por favor. Él nació en Florida, de padres dominicanos.

.- Gente de la farándula y del gobierno estuvieron esta primera noche en el estadio Quisqueya. Eso podría continuar hoy.