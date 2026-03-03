Presentan documental sobre la historia del béisbol dominanicano previo al Clásico Mundial

Fue presentado este lunes la premier del docudrama “Nuestro Deporte Rey” – Historia del Béisbol Dominicano”, un material cinematográfico de 75 minutos de duración que recorre la historia del béisbol dominicano desde sus primeras manifestaciones a comienzo del siglo XX hasta la actualidad, consolidándose como una pieza audiovisual de alto valor cultural, histórico y social.

El cine de la plaza Galería 360 fue el escenario para la presentación del audiovisual, el cual se pone en escena a propósito de que pronto inicia el Clásico Mundial de Béisbol.

La película es dirigida por Miguel Vásquez y tiene como casa productora a Metro Films. La invitación es de El Nuevo Diario Films y el banco BHD.

La proyección cuenta con el auspicio de El Nuevo Diario, BHD, Victoria Yeb, JD Guerrero, PetroMovil y Grupo Rica.

En la misma participan las principales figuras conocedoras del béisbol dominicano, entre los que destacan Ricky Noboa, Tony Piña Cámpora, Tony Grullón, Tuto Mota, Rolando Guante y Osvaldo Rodríguez Suncar.

De igual manera, Pedro Briceño, Kevin Cabral, Dionisio Soldevila, Ricardo Rodríguez, José Antonio Mena, Junior Matrillé, Carlos José Lugo y Félix García Estrella.

Al acto han sido invitadas personas ligadas al pasatiempo nacional, así como al mundo del entretenimiento y otras personalidades.

Más sobre el docudrama

La producción narra la evolución del béisbol como fenómeno deportivo y como elemento fundamental de la identidad nacional.

A través de recreaciones dramáticas, material de archivo, testimonios de expertos y protagonistas, la obra muestra cómo este deporte pasó de ser una práctica emergente en los ingenios azucareros y comunidades costeras, a convertirse en una de las principales plataformas de proyección internacional de la República Dominicana.

El documental aborda los orígenes del béisbol en territorio dominicano, la consolidación de las primeras ligas y equipos organizados, el impacto del béisbol durante el siglo XX en el desarrollo social, la profesionalización del deporte, la llegada de los primeros dominicanos a las Grandes Ligas, el papel del béisbol como motor de movilidad social y la expansión internacional y el liderazgo actual de la República Dominicana como potencia mundial del béisbol.

Más allá de lo deportivo, la pieza resalta cómo el béisbol ha sido un instrumento de esperanza, disciplina y superación para miles de familias dominicanas, convirtiéndose en parte esencial de nuestra cultura e identidad colectiva.

Con una duración aproximada de 75 minutos, el docudrama está concebido para exhibición en salas de cine, televisión y plataformas digitales, proyectándose como un material de referencia sobre la historia del deporte más emblemático del país.

Esta producción no solo celebra el pasado, sino que invita a reflexionar sobre el impacto presente y futuro del béisbol en la construcción de nación.