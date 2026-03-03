México sueña con conquistar el Clásico de Beisbol

El manager de la Selección Mexicana de Beisbol, Benjamín Gil, proyecta un equipo superior al que alcanzó el tercer lugar en el Clásico Mundial 2023. Previo al arranque del torneo, destacó que su bullpen llegará bien reforzado, además de que la ofensiva tiene mayor madurez y balance.

“Mientras que ya no se nos caiga gente, creo que el bullpen puede ser muy fuerte, más fuerte de lo que fue hace tres años; más con el ancla de Andrés Muñoz”, afirmó el manejador sobre el cerrador mochiteco de los Mariners de Seattle, quien —con su recta de 100 millas por hora y slider devastador— se convierte en uno de los pilares en el montículo, el cual es respaldado por brazos como los de Robert García, Brennan Bernardino, Daniel Duarte y Gerardo Reyes, entre otros.

Esta profundidad en el relevo podría ser decisiva en juegos cerrados, lo que permitiría a los abridores Taijuan Walker y Javier Assad consumir innings sin exponer excesivamente a otros brazos.

“Nuestra ofensiva es más fuerte a los que fueron los principales de hace tres años. Son muy parecidos, aunque Jonathan Aranda ya fue a un Juego de Estrellas, Randy Arozarena ya fue a dos, Alejandro Kirk ha ido a dos; si recuerdan a Jarren Durán, no era ni titular, y ahora ya fue a un Juego de Estrellas... Lo catalogaron como el mejor left fielder de Las Mayores, fue el MVP del Juego de Estrellas y es un jugador mejor de los que fueron hace tres años”, resaltó, sobre la parte ofensiva.

Jonathan Aranda y Alejandro Kirk, piezas poderosas.Selección Mexicana de Beisbol

El lineup combina poder (Joey Meneses y Rowdy Tellez), velocidad (Durán y Alek Thomas), así como balance entre bateadores derechos y zurdos, con Alejandro Kirk como receptor estelar y defensivo clave. Aunque lamentó las ausencias de Isaac Paredes y José Urquidy, Gil insistió: “Tenemos un equipo con mucho balance en cuanto a bateadores derechos y zurdos, el pitcheo. A lo mejor, no vamos a tener estrellas que teníamos, no va a estar Julio Urías, que era una estrella consolidada, pero el bullpen va a estar mucho más fuerte”.

Llegar a Grandes Ligas, el objetivo de Benjamín Gil

Benjamín Gil viene de conquistar su primera Serie del Caribe, con los Charros de Jalisco, y ahora se alista para escribir una nueva historia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde repite al mando de México; sin embargo, a largo plazo, el Matador es claro sobre otra de sus grandes ambiciones: Dar el salto como manager en las Grandes Ligas.

“Sí me veo, definitivamente, y me veo teniendo éxito. Ojalá, Dios permita, alguien me dé la oportunidad de formar parte de su organización y su comunidad”, expresó el tijuanense, de 53 años.

Sus equipos se distinguen por ser balanceados.Selección Mexicana de Beisbol

“Cuando llegas a un equipo, te entregas a la comunidad. Tratas de aportar y hacer cosas positivas dentro de la comunidad y obviamente con el equipo, para regalarle bonitos recuerdos y memorias a la gente de esa comunidad o a la de la ciudad de la organización”, explicó.

Pero el anhelo no es producto únicamente de sus intenciones. El manejador mexicano confesó que ya ha habido acercamientos con algunos equipos interesados en integrarlo al mando de su dougout.

“En ocasiones, sí. Hace años, hubo [acercamientos], en 2024. El año pasado hubo ligeramente. Entonces, nos entregamos al trabajo y a hacer las cosas bien”, dijo.

Transformar el deporte en méxico

Con el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en puerta, el manager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil, ve el actual momento de la pelota tricolor como el ideal para brindar un impacto más allá del diamante.

El estratega aseguró que una actuación destacada de México —idealmente con un título— podría transformar el panorama del deporte en nuestro país, lo que rompería un poco con la hegemonía de otras disciplinas, como el futbol.

“Podemos cambiar a México, deportivamente”, manifestó el piloto del equipo mexicano. “Si ganamos el campeonato en el Clásico Mundial, no dudo que van a haber secciones de beisbol [en tiendas], donde van a vender guantes, bats, guanteletas y spikes... En Guadalajara y en todo el país, porque van a haber niños que van a decir ‘quiero jugar beis’”, expresó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El también timonel de los Charros de Jalisco agregó que el impacto sería masivo y daría al beisbol un crecimiento en todos los sentidos, tanto deportivo como a nivel de los medios de comunicación, que sólo se centran en la transmisión de partidos y programas de balompié.

“El crecimiento va a ser enorme, va a haber más juegos de beisbol... Quién quita y quiten uno de los programas de futbol, que hay 20 al día, y a lo mejor nos regalan dos programas de beisbol en ESPN, TV Azteca y TUDN. Va a crecer el beisbol y tenemos esa responsabilidad”, dijo.

Gil no ve rival fácil

Fresco del título conquistado con los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2026, el experimentado manager Benjamín Gil regresará a la palestra con el Clásico Mundial de Beisbol.

El estratega advirtió que, en el Grupo B, que tendrá actividad en Houston del 6 al 11 de marzo, no existirán juegos fáciles y que subestimar a cualquier oponente podría costar caro, más allá de que la Selección Mexicana llega con la etiqueta de favorita, después de haber conseguido el tercer lugar en la edición efectuada hace tres años.

“No hay rival chico, empezando con Gran Bretaña. En el último Clásico, le ganamos únicamente 2-1 y no vamos a menospreciarlos; para nada es un juego fácil”, declaró Gil, recordando el ajustado triunfo de 2023 en fase de grupos, contra una novena que ofreció resistencia.“

Luego viene Brasil y —a lo mejor— mucha gente piensa que son puros jugadores de futbol, pero hay una comunidad muy grande japonesa en Brasil y no dudo que haya bastantes jugadores de ascendencia japonesa representando a Brasil. Aparte, el beisbol ha crecido mucho en ese país; entonces, sabemos que lo que tienen es grandes atletas y no dudo que sea un equipo mejor de lo que mucha gente cree”, mencionó.

Gil extendió el respeto a los otros integrantes del grupo en el que estará el Tricolor: “Obviamente, Estados Unidos va repleto de estrellas, y el equipo de Italia va a ser muy buen rival, con jugadores estadounidenses que son de ascendencia italiana; entonces, no vamos a menospreciar a nadie. Nos vamos a preparar al 100% para enfrentar a los mejores de cada país y a partir de ahí te vas a tener que enfrentar a grandes equipos en cuartos de final, semifinal y final”.

México abre el 6 de marzo contra Gran Bretaña, y enfrenta a Estados Unidos tres días después, en un duelo que huele a revancha, luego de la derrota que le propinaron los tricolores, con una pizarra de 11-5, en la edición de 2023.

El domingo 8 se mide con el representativo de Brasil y cierra la fase de grupos el miércoles 11, en contra del combinado de Italia.